Мнение: Социальное неравенство: о чём нам не говорят

Рабочий Сидор Гайкин плевать хотел, кто там владеет заводом, на котором он работает. У него трудовой договор не с владельцем завода, а с самим заводом: рабочий стоит у станка каждый рабочий день, завод платит рабочему зарплату. Бизнесмен Сундуков купил завод у бизнесмена Сумкина? Плевать. Бизнесмен Сундуков продал завод государству? Плевать. Государство продало треть акций японцам и ещё треть акций бизнесмену Дыроколову? Плевать с заводской трубы: лишь бы зарплату платили вовремя, да спецодежду удобную выдавали.

Пенсионеру Ефиму Гайкину, отцу нашего рабочего, также глубоко безразлично, кому принадлежит завод. Налоги платит? Платит. Законы соблюдает? Соблюдает. Рабочие места создаёт? Создаёт. Нужные стране товары импортозамещает? Импортозамещает. А больше ничего и не надобно.

Некоторые скажут: но ведь проклятый капиталист будет выводить с завода прибыль. Да, всё так. Но ведь и государство будет делать то же самое! Капиталист выведет миллион и вложит его в новый завод. Государство поступит также. Капиталист выведет второй миллион и вложит его в импортную яхту. А государство выведет миллион и вложит его в поддержку идейно близкого племени каннибалов. Разницы для семьи Гайкиных нет. Разница появится только в том случае, если государство запретит в стране частный бизнес и станет монополистом. Вот тогда Гайкины заплачут горючими слезами, так как монополист будет платить рабочим копейки, а деться им будет уже некуда.

Теперь откроем свежую газету «Красный Лутер» и прочтём там, что Сидор Гайкин зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, а состояние миллиардера Комбинатова исчисляется миллиардами. Главное лукавство таких статей не в том, что месячный заработок сравнивается с капиталом. Главное лукавство в том, что львиная доля состояния господина Комбинатова — это его металлургический комбинат. Который надо исключать из сравнения, так как металлургический комбинат — особая история. Комбинат следует рассматривать как самостоятельный организм, который формально кому-то принадлежит, но на деле приносит пользу всем: и сотрудникам, которым платит зарплату, и бюджету, куда перечисляет налоги. Рабочему Сидору Гайкину, как мы проговорили выше, глубоко наплевать, кто конкретно комбинатом владеет: государство, частное лицо или комбинация из государства и частных лиц. Частной собственностью всё равно кто-то должен владеть. А бизнесмен Комбинатов на должности владельца выглядит всяко предпочтительнее чиновника Бумажкина: разница между ГДР и ФРГ, между Северной и Южной Кореей, между Эстонией и Финляндией очень убедительна.

На это приведут следующее возражение. Комбинатов может тратить прибыль на океанские яхты, личные самолёты, коварных женщин и прочие предметы роскоши. Чиновник Бумажкин лишён такой возможности, и потому он будет вкладывать всю прибыль или в развитие завода, или в налоги, которые пойдут на строительство школ и больниц.

Возражение верное, но только теоретически.

Во-первых, некоторые государства регулируют расходы бизнесменов налогами. Покупаешь с прибыли новый станок, налогов не платишь. Покупаешь участок земли под расширение цеха, налогов не платишь. Покупаешь спортивный автомобиль с двигателем в тысячу лошадей, платишь сначала 80% налога на роскошь, а потом отдаёшь ещё кучу денег за несуразно мощный двигатель.

Крупный бизнес редко приносит больше 10-15% прибыли, при этом даже эту отнюдь не космическую прибыль бизнесмены обычно вкладывают обратно в дело. Если отполировать систему налогами, — 0% процентов на бизнес, 80% на роскошь, — получится, что бизнесмен Комбинатов вряд ли сможет сжечь на роскошь больше 1% от общего дохода своего бизнеса.

Во-вторых, налоги далеко не всегда идут на строительство школ и больниц. Значительная доля налогов тратится или на коррупцию, или на такую ерунду, по сравнению с которой покупка яхт и футбольных клубов кажется уже верхом здравомыслия.

В-третьих, пожарные бахил не надевают. Нет смысла клевать крошки, если в частных руках завод приносит прибыль и развивается, а в государственных руках — работает в твёрдый убыток. Борцы за социалистическую справедливость убеждены, что если заменить бизнесмена Комбинатова чиновником Бумажкиным, завод будет работать ничуть не хуже. Факты доказывают обратное: каждый раз, когда социалисты приходили к власти и проводили принудительную национализацию, экономика неизбежно рушилась; зарплаты при этом падали, а неравенство росло.