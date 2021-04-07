В России могут запретить скандинавскую ходьбу

В ходе круглого стола «Эффективные методы борьбы с экстремизмом», организованного Общественной палатой РФ, эксперты обсудили вопрос опасности скандинавской ходьбы для основ функционирования российского государства и органов власти.

– Вы знаете, вот эти ходоки – они экстремисты. Вам не кажется странным, что вот берут люди две палки в руки и ходят? А куда ходят? Зачем ходят? Если ты любишь ходить, то зачем тебе палки? А если любишь кататься на лыжах, так обуй лыжи и катайся. Наверняка палки тут присутствуют не просто так. Вот соберётся такая толпа вроде бы на спонтанный флешмоб и завтра власть свернут, а стоит применить полиции законную силу, как весь мир закричит, что мы террор против спортсменов устраиваем, – отметила секретарь ОП Лидия Михеева.

Резко отрицательное отношение к скандинавской ходьбе выразил и профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

– Мы видим очередную западную технологию, созданную для демонтажа российского государства. Они уже пробовали на Украине и в Белоруссии детей. Зная, что у нас в России, к детям отношение не такое трепетное, они решили взяться за другую социальную группу – пенсионеров. У нас пожилых людей уважают все: и в Центральной России, и в Якутии, и на Кавказе. То есть цель максимально охватить всю страну. И видите, занимаются скандинавской ходьбой в основном пенсионеры или предпенсионеры, ровно как и жизнью недовольны в основном они. Поэтому их используют как пушечное мясо, – заявил он.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль добавил, что скандинавская ходьба совершенно не прибавляет здоровья.

– Скорее можно упасть и получить травму или попасть палкой в глаз, или если вы ходите с партнёром, то травмировать партнёра. В плане физкультуры вещь абсолютно бесполезная. Раньше её не было, и мы отлично справлялись и все ноги и руки работали, – заявил врач.

По итогам заседания участники круглого стола подписали обращение в Генеральную прокуратуру с требованием проверить на экстремизм всех организаторов мероприятий. Эксперты рассчитывают запретить скандинавскую ходьбу на территории РФ.

—