РЖД решили вернуть в график более 80 сезонных поездов на курорты России

РЖД из-за растущего спроса на железнодорожные билеты возвращают в график более 80 сезонных поездов из регионов РФ на курорты Северного Кавказа и Черноморское побережье, сообщили в компании.

«Всего в летний период в график вернутся порядка 80 сезонных летних поездов. Это маршруты, которые регулярно назначались в предыдущие годы, а также новые поезда, которые появятся в графике по просьбам самих пассажиров, в частности, № 99/100 Нижний Новгород – Кисловодск, № 831/832 Владикавказ – Туапсе, двухэтажный поезд № 277/278 Санкт-Петербург – Анапа и т.д. В летний период перевозки будут организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар, Череповца, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт и в обратном направлении», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, в январе РЖД изменили график движения 124 поездов из-за минимального спроса.