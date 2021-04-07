Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Она (ситуация на линии соприкосновения) остается крайне неспокойной и идет по нарастающий, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», – сообщил Пушилин, отметив, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года.

Кроме того, Пушилин заявил, что увеличение количества техники и личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий, передает РИА «Новости».

При этом он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации. «Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны», – отметил Пушилин.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года.