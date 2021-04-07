 

Мнение: Еще одним поклонником Навального стало больше!

07.04.2021, 12:24, Разное
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Друзья, я редко это делаю, в смысле, кого-то рекомендую – а в личку и почту мне часто приходят подобные сообщения с просьбами поддержать начинающего автора, но – когда-то надо начинать?

В общем, вот канал еще одного нашего товарища, кто нежно любит гульфик-фраера. Если понравится – подпишитесь.

Здесь прямая ссылка, если не открывается: https://youtu.be/sgQv1EhovGo

Вместе победим!

Источник: Вместе победим!



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