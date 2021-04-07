Мнение: Живописный труп: женщина, забитая щитами

Добрый день! В эфире снова ваша любимая рубрика "Омерзительное искусствоведение", за едой не читать, детям не показывать.

И сегодня мы вновь обратимся к истории Древнего Рима (примера всем нам), и отношению в нем к представителям женского пола. Если кратко — "сама виновата", но это, правда, подходит почти к любым историям о женщинах в Древнем Риме, а я-то люблю со смакующими подробностями.

Поэтому сегодня мы с вами в деталях и картинках поговорим о девушке, которую звали Тарпея, о Тарпейской скале, с которой в Риме скидывали приговоренных к смерти (будто бы названной в честь данной девушке). И о нелегкой ее кончине (что удивительно, с одноименной скалы ее не сбросили).



Гравюра 19 века: казнь в Древнем Риме путем сбрасывания с Тарпейской скалы

Все это произошло, когда город Рим был совсем молод, и им управлял еще сам Ромул.

Похищение сабинянок, о котором я рассказывала ранее (Изнасилования у Рубенса, выпуск №4: «Сабинянки») случилось совсем недавно. Напомню, что Рим представлял собой военный стан, полный всякого отребья, женщин там не хватало, и они устроили грандиозный праздник, на который пригласили соседей — племя сабинян, и украли всех пришедших туда молодых женщин.

История с Тарпеей произошла некоторое время спустя после этого события, когда Сабинская война, вызванная этим похищением, как раз началась. Царь пострадавшего племени Тит Татий во главе с воинами — обиженными родичами похищенных девушек, пошли войной на римлян.

И окружили Капитолийский холм, который собственно, на тот момент и представлял собой весь город Рим.

Это был очень хороший высокий каменный холм, надежная твердыня, которую было удобно оборонять.

Это выглядело примерно вот, и только потом будет обстроено роскошными храмами.



Как и все другие древние легенды, эта полна провалами в формальной логике, так что буду пересказывать вам как есть в источниках.

Итак, цитадель окружена врагами. В этот напряженный момент римская девушка Тарпея поперлась вниз.

Она спустилась за водой, увидела сабинского царя Тита Татия, влюбилась в него и решила предать родной город.

Другая, более распространенная версия гласит, что она не влюблялась, а просто была очень жадной, и ей понравилось, что все сабиняне очень красиво украшены драгоценностями, в особенности ей приглянулись браслеты на их левых руках.

Художникам нравилось изображать сцену подкупа девицы. Ключевой атрибут — водоем, сосуд для воды (потому что латинские поэты упоминали эту деталь в стихах о Тарпее).

Тарпея и сабиняне. Миниатюра 15 века (Cité de Dieu – Den Haag MMW 10 A 11)



Царь сабинян Тит Татий подкупает Тарпею. Худ. Лука Камбиасо, 16 век.



Итак, соблазненная сексапилом или золотом Тарпея решила показать сабинянам, как попасть в римскую крепость. Она пообещала открыть им ворота. По легенде, у нее был доступ к ключам, потому что ее отец римлянин Спурий Тарпей был начальником караула. Это, гм, наверно объясняет, почему она гуляла под стенами осажденного города без охраны.

Девушка пообещала царю Титу Татию, что возьмет ключи и откроет ему Капитолий.

Поганая предательница родного Рима!

Один римский историк, правда, писал, что по его сведениям все было немножко иначе, и девушка приходилась царю Титу Татию родной дочерью, и в Рим попала именно во время упомянутого похищения, и даже стала женой именно Ромула, что объясняет ее свободу передвижения и желание сотрудничать с интервентами. Это выглядит более разумно, учитывая что женщин в Риме до похищения практически не было по дефолту.

Но другие древнеримские историки его заклевали за попытку обеления предательницы!

(Ромул, кстати, действительно на том празднике украл дочь Тита Татия и женился на ней, только ее звали Герсилия и считается, что с ней все было достаточно благополучно).

Кристоф Фесель. Похищение сабинянок. 1801



Еще древнеримские историки (которые клеватели) считали, что Тарпея была весталкой, хранительницей вечного девственного огня, символа города, что делает ее поступок еще более отвратительным! Я тоже очень осуждаю в таком случае. Правда, институт весталок был основан только после смерти Ромула вторым царем города Нумой Помпилием — до этого девственницы, видимо, в городе надолго не задерживались. Нума наскреб целых четырех, и одну из них, по сообщениям летописцев, действительно звали Тарпейей. Быть может, у нее просто была машина времени.

Итак, предательница римлянка весталка Тарпея открыла сабинянам вход в цитадель римлян!

В уплату, еще на берегу, она договорилась получить "то, что они носят на левой руке", подразумевая золотые браслеты.

Очень полезная вещь в разграбленном родном городе, понимаете ли.

Встретив за открытыми воротами Тарпею, царь Тит Татий приказал своим воинам не скупиться. Но поскольку благородные сабиняне (ко времени написания хроник — ассимилированные римлянами) испытывали чрезвычайное омерзение к ее предательству, то вместо гонорара они решили Тарпею убить.

Плутарх пишет про царя: "Пом­ня об уго­во­ре, он при­ка­зал саби­ня­нам не поску­пить­ся для неё ничем из того, что у них на левой руке, и пер­вый, сняв вме­сте с брас­ле­том и щит, бро­сил их в девуш­ку. Все после­до­ва­ли его при­ме­ру, и Тар­пея, засы­пан­ная золоты­ми укра­ше­ни­я­ми и зава­лен­ная щита­ми, погиб­ла под их тяже­стью".

Это еще более интересный сюжет, чем сцена побивания женщин камнями, конечно. Смерть мучительная и необычная.

Анонимы (с работы Полидоро Кальдаро), А. Хиршфогель (с работы Антонио Венециано). Исходник не нашла.



Здесь они вообще по ней ногами идут.

Вы удивитесь, но у Рубенса нет картины, посвященной этой назидательной истории!

Вообще мне не удалось обнаружить картин про нее, только гравюры и парочку фресок.

Фреска Луцио Романо, 16 век







В ХХ веке о Тарпее художники забыли, есть только такой драматичный рисунок.

Duilio Cambellotti (1929)



Итак, сабиняне ворвались на Капитолийский холм, проникли за укрепления, и закидали своими щитами женщину у ворот.

Это дало им гигантское стратегическое преимущество перед римлянами, которые находились внутри крепости вооруженными, с щитами в руках.

Таким образом, Тит Татий победил и захотел немедленно всех римлян убить, но тут выскочили плененные сабинянки, уже привыкшие к своим римским мужьям и нарожавшие им детей, и всех помирили. В числе выскочивших была Герсилия, его дочь, ставшая женой Ромула.

Ромул и Тит Татий стали соправителями, оба народа объединились, следующим царем стал Нума Помпилий, сабинянин, женатый на еще одной дочери Тита Татия.

В честь Тарпеи римляне чеканили очень милые монеты.

Если не знать, что именно на них изображено, можно принять даже за такую странную многогрудую Артемиду Эфесскую, гипертрофированную. Или женщину за прилавком на рынке с мешками картошки.

Загадочности этому мифу (а это явно миф, причем какой-то очень странный), прибавляет, что Капитолийский холм не назывался тогда Капитолийским. Он назывался тогда Тарпейским, Тарпеей. Его переименуют, оставив название за куском скалы, только при 6-м царе.

Вы можете встретить в литературе указания, что Тарпейская скала, с которой сбрасывали преступников, была названа так, потому что с нее сбросили первой Тарпею и ее отца Тарпея. Это не так. Античные историки сами удивлялись: "Тар­пейю сочли достой­ной погре­бе­ния там, где она погиб­ла, на самом свя­щен­ном хол­ме горо­да, и рим­ляне еже­год­но совер­ша­ют в её честь воз­ли­я­ния (…) и ниче­го из это­го ей не пола­га­лось бы, если б она умер­ла, пре­дав роди­ну вра­гам, ни со сто­ро­ны пре­дан­ных ею, ни со сто­ро­ны убив­ших её, и со вре­ме­нем остан­ки её были бы выко­па­ны и выбро­ше­ны вон от ужа­са и отвра­ще­ния в назида­ние тем, кто посмел бы совер­шить нечто подоб­ное".

Быть может, это была какая-то местная богиня холма под названием "Тарпея" (или его жрица), и что-то там произошло во время Сабинской войны, какая-то адаптация культа? Ее симпатия к сабинянам, а не к римлянам, быть может, говорит, о ее более древней местной прописке. Очень загадочно. Засыпание щитами выглядит как какое-то жертвоприношение… Все это странно, и даже моя параноидальная фантазия, в последний раз призвавшая для разгадки призрак товарища майора, не находит ни малейшей опоры для реконструкции изначальной логики развития этого сюжета.

Я нагуглила, что про нее есть целая современная монография — WELCH, TARA S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Ohio State University Press, 2015. Если вдруг кто заинтересуется и расскажет, какие там открытия, будет здорово.

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Тем не менее, чем бы не являлся этот древнеримский миф изначально, в европейском искусстве Нового времени он превратился КАК ОБЫЧНО в смерть женщины топлесс. (Однако в наш путеводитель по этой теме я ее включать не буду из-за отсутствия живописи).

Худ. Антонио Ланцани.



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