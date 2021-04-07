 

Мнение: Новые угрозы

07.04.2021, 12:10, Разное
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В воскресенье на одном из федеральных каналов один наш пропагандист с упоением затронул тему применения ядерного оружия в связи с нарастающим кризисом на Донбассе. Конечно, пропагандист решений не принимает, его задача — информационный террор, насаждение атмосферы страха, ужаса и психоза. Однако тема ядерного оружия и его применения — еще один упрямый факт в общей системе доказательств того, что Кремль не готов идти на обострение. Пугать, стращать, шантажировать — это одно. Реальные действия — это вообще о другом.

К ядерному оружию применима вполне понятная формула — если ты не можешь вести борьбу обычными неядерными средствами, то ядерное оружие тебе не поможет тем более. Это если говорить о нем, как об оружии поля боя. А ядерное оружие как оружие сдерживания — это вообще не оружие. Это фактор сдерживания и фактор страха взаимного уничтожения. Его никто и никогда не применит, разве что какой-нибудь полностью сбрендивший психопат не решит, что «он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному ''вышака'' брать скучно». В нашем случае это относительно актуально — уже прозвучала фраза: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».

На то, что несет наш фюрер, обращать внимание людям с адекватной психикой особого смысла нет, но учитывать определенные риски, конечно, приходится. Тем не менее, угроза не выглядит слишком уж реальной — они, может, и рассчитывают в рай попасть, но туда попадают голыми. Без всего, что они украли у народа и страны, и этот пункт повестки их вряд ли устроит.

В любом случае разговоры о применении ядерного оружия пока выглядят очередным блефом. Плохоньким блефом, стоит отметить. Наши кремлевские вообще игроки так себе — что в шахматы, что в покер. Не их ума эти забавы.

Скорее всего, Кремль рассчитывает поднять максимально уровень угроз, а затем попытается выторговать более-менее приемлемые условия капитуляции. Если бы они не растаскивали страну по своим норам и логовам, в их решимость можно было поверить. Но у вора и преступника психология проста — сохранить награбленное. А потому в противостоянии угроз у кремлевских бандитов всегда есть красная черта, за которую они никогда не рискнут зайти. И в этом смысле любые их крики «держите меня семеро» – это попытка выдать себя за психических. И вряд ли их противники этого не понимают, слишком примитивны и трусливы сегодняшние правители России. Достаточно было прислать одного президента Швейцарии, чтобы наш геостратег сразу же задергался и засучил ножкой. Надо будет — пришлют еще раз.

Источник: Эль Мюрид



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