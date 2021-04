Анджелина Джоли борется с лесными пожарами в новом фильме: первые кадры

Накануне в сети появились эксклюзивные кадры новой киноработы 45-летней Анджелины Джоли – триллера-вестерна “Те, кто желает мне смерти” (Those Who Wish Me Dead). Режиссером картины, снятой по мотивам одноименной новеллы Майкла Корита 2014 года, стал Тейлор Шеридан. Напарником Джоли по фильму выступил 14-летний молодой актер Финн Литтл.

По сюжету фильма в диких лесах Монтаны подросток становится свидетелем двойного убийства, а после обнаруживает за собой слежку двух убийц-близнецов. Анджелина сыграла в фильме женщину, которая добровольцем отправились бороться с лесными пожарами. Ее героиня пошла на это после того как потеряла в огне трех близких человек. Именно во время тушения огня она находит мальчика и решает спасти его любой ценой. Но их жизни угрожают не только киллеры, но и стихия.

Она чувствует себя виноватой и сломленной. С одной стороны, она бесстрашная спасательница и немного адреналиновая наркоманка, а с другой стороны, она пережила трагедию и чувствует свою ответственность за случившееся,

— рассказала Джоли изданию People.

О том, что именно Джоли примет участие в съемках, стало известно в январе 2019 года. Съемки начались в мае того же года в Нью-Мексико и завершились уже через три месяца. В фильме также приняли участие актеры Николас Холт, Тайлер Перри, Джон Бернтал и Эйдан Гиллен.

Мировая и российская премьера запланирована на 13 мая этого года.

Напомним, в ноябре прошлого года также стало известно о новой режиссерской работе Анджелины Джоли. Она намерена снять фильм под названием Unreasonable Behaviour (“Необоснованное поведение”) на основе истории известного военного фотожурналиста Дона Маккаллина, который работал на полях сражений во Вьетнаме и Камбодже, прошел Сирию и Ливан. Сопродюсером байопика о фотографе выступит Том Харди.