Обнародованы изображения новой модели Nissan Z

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07.04.2021, 12:02, Новости дня
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Пользователям стали доступны изображения новой модели Nissan Z.

Данный автомобиль удалось обнаружить в одном из американских штатов. В свою очередь, модель имеет дизайн, свойственный ранее показанному прототипу Z Proto, который показали в прошлом году. Показанная модель имеет серебристый оттенок и синий цвет салона. Предполагается, что модель поступит на рынок с механической и автоматической коробкой передач.

Распознать новую модель можно по решетке радиатора, красным суппортам тормозной системы и яркой черной крыше с глянцевой поверхностью. Под капотом автомобиля установят 400-сильный бензиновый двигатель с турбиной. Стоимость модели состоится от 35 тысяч долларов.



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