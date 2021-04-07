Обнародованы изображения новой модели Nissan Z

Пользователям стали доступны изображения новой модели Nissan Z.

Данный автомобиль удалось обнаружить в одном из американских штатов. В свою очередь, модель имеет дизайн, свойственный ранее показанному прототипу Z Proto, который показали в прошлом году. Показанная модель имеет серебристый оттенок и синий цвет салона. Предполагается, что модель поступит на рынок с механической и автоматической коробкой передач.

Распознать новую модель можно по решетке радиатора, красным суппортам тормозной системы и яркой черной крыше с глянцевой поверхностью. Под капотом автомобиля установят 400-сильный бензиновый двигатель с турбиной. Стоимость модели состоится от 35 тысяч долларов.