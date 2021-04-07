 

Марка Dacia тестирует семиместный Grand Duster

07.04.2021, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Румынская компания Dacia тестирует удлиненную модель кроссовера Dacia Duster.

Данный автомобиль пока не получил серийного названия, однако предполагается, что на рынок семиместный кроссовер выйдет под именем Grand Duster. Новая модель ранее уже замечалась на дорожных испытаниях на румынских дорогах. Отличить новинку можно по задним фонарям и форме головной оптики.

Предполагается, что под капотом удлиненного кроссовера установят 1,3-литровый турбированный двигатель, однако его мощность пока неизвестна. Есть предположения, что модель получит ту же версию агрегата, что и в Индии, где мощность достигает 154 л.с. Серийный выход нового кроссовера Grand Duster ожидается к октябрю нынешнего года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Сын Трампа сравнил инцидент с его отцом и происшествие с Байденом

03.01 / Татаров пригрозил Ермаку, что сольет нюансы по делу вагнеровцев – Романенко

05.07 / “Манчестер Сити” неожиданно уступил “Саутгемптону”

09.12 / Палата представителей одобрила санкции против “Северного потока – 2”

11.02 / В Сенате США сторонников Трампа обвинили в желании убить Пенса и Пелоси

17.10 / Создатели нового Чебурашки обойдутся без Гены и замахнутся на мировой уровень

06.02 / NI предупредил о способности РФ оставить НАТО без связи в Европе

02.08 / Назван вред от ежедневного использования санитайзеров

02.10 / Трамп заявил, что болен COVID-19

20.10 / Лавров привлек внимание генсека СЕ к водной блокаде Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика