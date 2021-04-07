Марка Dacia тестирует семиместный Grand Duster

Румынская компания Dacia тестирует удлиненную модель кроссовера Dacia Duster.

Данный автомобиль пока не получил серийного названия, однако предполагается, что на рынок семиместный кроссовер выйдет под именем Grand Duster. Новая модель ранее уже замечалась на дорожных испытаниях на румынских дорогах. Отличить новинку можно по задним фонарям и форме головной оптики.

Предполагается, что под капотом удлиненного кроссовера установят 1,3-литровый турбированный двигатель, однако его мощность пока неизвестна. Есть предположения, что модель получит ту же версию агрегата, что и в Индии, где мощность достигает 154 л.с. Серийный выход нового кроссовера Grand Duster ожидается к октябрю нынешнего года.