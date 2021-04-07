Представлен смартфон Oppo Reno5 Z 5G с Dimensity 800U, 8/128 ГБ, NFC и ColorOS 11.1

Свой новый смартфон средней категории официально представила китайская компания OPPO. Reno5 Z получил поддержку 5G, MediaTek Dimensity 800U, 8/128 ГБ, NFC и ColorOS 11.1

Китайский бренд OPPO известен выпуском высококачественных технологичных смартфонов по доступной цене. Новый аппарат производитель создал на базе однокристальной платформы Dimensity 800U от MediaTek. Процессор с восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,4 ГГц получил также графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3. Работу в мобильных сетях пятого поколения обеспечивает 5G-модем нового поколения. Дополняет систему модуль оперативной памяти объемом 8 Гигабайт. Для хранения любого вида контента предусмотрен флеш-накопитель внутренней памяти вместительностью 128 Гигабайт.

6,43-дюймовыЙ экран OPPO Reno5 Z формата Full HD+ имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей. Рамки дисплея максимально сужены, благодаря чему он занимает 90,8 процента площади фронтальной панели. При этом показатель пиковой яркости достигает 800 кд/м2, а частота отклика сенсорного слоя — 180 Герц. Блок основной фото-видео-камеры состоит из четырех датчиков, главный из которых получил разрешение в 48 миллионов точек. Три другие сенсора представляют собой широкоугольный 119-градусный 8-мегапиксельный модуль и два объектива по 2 мегапикселя. Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная, ее производитель поместил в миниатюрном вырезе в левом верху дисплея.

Долгую эксплуатацию девайса без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумулятор мощностью в 4310 Ватт. Кроме того, батарея поддерживает быструю 30-ваттную подзарядку VOOC Flash Charge 4. Также в смартфоне есть NFC и сканер отпечатков пальцев, причем он интегрирован в дисплей, что чаще присуще аппаратам более дорогостоящего сегмента. Последнее, одиннадцатое поколение операционной системы Android расширено фирменным интерфейсом ColorOS 11.1. Размеры 173-граммового Reno5 Z соответствуют 160,1 × 73,4 × 7,8 миллиметра. В продажу поступят как минимум два варианта цветового оформления нового смартфона от OPPO: Fluid Black и градиентный «космический голубой». На полках магазинов аппарат появится в ближайшее время, его стоимость составит примерно 400 долларов США.

Источник: 3dnews.ru