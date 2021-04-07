Жительница Подмосковья объяснила «привычкой» готовку еды на Вечном огне

В Подмосковье задержали женщину из города Красноармейск, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкино. Она заявила, что «не привыкла питаться в ресторанах».

«А что я делала? Привыкла питаться не в ресторане», – сообщила задержанная, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, опубликованный ГУ МВД региона.

Она не ответила на вопрос, готовила ли она еду на Вечном огне, женщина отметила, что ей «нужна горячая еда» и что ее приучили, что у человека должен быть завтрак, обед и ужин.

О задержании жительницы Красноармейска 1956 года рождения полиция сообщала во вторник, уголовное дело возбудили по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее полицейские установили личности двух школьников, потушивших Вечный огонь в парке Победы в Тольятти 25 марта. Это сделали два ученика начальных классов из благополучных семей.