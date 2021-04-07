Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19

Весной основной задачей было не допустить чрезмерной нагрузки на медицину и избежать западного сценария. В Москве открылись новые больницы, на пике пандемии было развернуто 26 тысяч коек. Крупный медицинский комплекс в Коммунарке в кратчайшие сроки подготовили для лечения пациентов с коронавирусом.

В начале марта 2020 года началось строительство отдельного инфекционного стационара в поселении Вороновское Новой Москвы. Работы заняли полтора месяца. Уже 20 апреля стационар принял первых пациентов с COVID-19. Одновременно началось развертывание резервных госпиталей, ставших полноценными инфекционными клиниками.

В московский стандарт лечения коронавируса вошли лучшие мировые практики. Столичные специалисты используют новые противовирусные препараты, антикоагулянты, гелий, барокамеры. Своевременно выявлять заболевание позволяет сеть КТ-центров.

Большую помощь в лечении пациентов оказывает и искусственный интеллект. Для московских больниц и поликлиник современные технологии стали привычной составляющей работы.

Искусственный интеллект анализирует жалобы пациента и предлагает врачу варианты диагноза. ИИ обрабатывает данные 24 часа в сутки – время на назначение диагностики сокращается в 10 раз.

Сервисы ИИ подключены к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Так, снимок с компьютерной томографии мгновенно отправляется на обработку искусственного интеллекта, который определит наличие патологий. Готовность результатов – в течение 10 минут.

Еще одна инновация столичного здравоохранения – КТ-калькулятор. Он помогает спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения заболевания у пациента.

Для москвичей, которые лечатся дома, создан центр телемедицины. В круглосуточном режиме специалисты общаются с пациентами по видеосвязи, оценивают их здоровье и дают рекомендации.

Но главную роль в борьбе с пандемией играет вакцинация. Москва – первый в мире город, где стартовала масштабная прививочная кампания. К концу марта вакцинацию от COVID-19 прошли около миллиона москвичей, из них 40% – люди старшего возраста. Ни одного серьезного осложнения не зафиксировано.

Вакцинация в Москве осуществляется препаратом “Спутник V”. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев подтвердили эффективность российской разработки на уровне более 90%.

Создать коллективный иммунитет можно только с помощью вакцинации. Переболевший человек не защищен от повторного заражения, причем это может произойти даже через несколько месяцев. “Спутник V” обеспечивает защиту от коронавируса на срок от года до нескольких лет.

Сделать прививку от коронавируса в Москве бесплатно могут все желающие. Пройти процедуру можно в 100 пунктах на базе поликлиник, а в популярных общественных местах работают выездные бригады медиков. Для прививки достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Принятые меры позволили сдержать инфекцию и не допустить перегрузки системы здравоохранения Москвы. Стабилизация ситуации дает возможность властям столицы ослаблять ограничения. С 8 марта отменен обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и хронических больных.