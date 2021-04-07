 

Володин поздравил Матвиенко с днем рождения

07.04.2021, 11:50, Разное
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«Знаю ее давно, но еще до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Максимовича Примакова, и это сформировало мое отношение к Валентине Ивановне”, – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

По словам Володина, когда он стал работать с Матвиенко вместе, это отношение только укрепилось. Спикер отметил ее обаяние и умение отстаивать свою позицию.

Важно, что в органах власти граждан представляют люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность, внимание к проблемам и отзывчивость, отметил Володин.

Он пожелал Матвиенко счастья и здоровья. “И немного свободного времени, чтобы уделять его близким», – говорится в поздравлении.



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