Володин поздравил Матвиенко с днем рождения

«Знаю ее давно, но еще до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Максимовича Примакова, и это сформировало мое отношение к Валентине Ивановне”, – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

По словам Володина, когда он стал работать с Матвиенко вместе, это отношение только укрепилось. Спикер отметил ее обаяние и умение отстаивать свою позицию.

Важно, что в органах власти граждан представляют люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность, внимание к проблемам и отзывчивость, отметил Володин.

Он пожелал Матвиенко счастья и здоровья. “И немного свободного времени, чтобы уделять его близким», – говорится в поздравлении.