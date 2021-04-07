 

Мнение: Телеграм малых форм

07.04.2021, 11:34, Разное
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Занятная история: кто-то где-то сослался на мой пост в Телеграме (я туда периодически, когда не забываю, дублирую посты из ЖЖ) “Соблазн блицкрига” – и у него вдруг образовалось почти 9 тысяч прочтений (хотя обычно у всех не бывает более двухсот). И даже число подписчиков разом взлетело аж на 80 за несколько часов (а до этого монотонно снижалось с 430 до 400 три месяца подряд).

Причем невозможно понять, кто, собственно, так вдруг “раскрутил” мой телеграм-канал, кто дал ссылку. Кто тот “добрый самаритянин”?

Человек без “Норильского никеля”

В целом же хочу сказать, что за полгода пользования Телеграмом в качестве автора пришел к выводу, что он мне неудобен – банально мал, как короткие штанишки. В буквальном смысле – мал, потому что я в нем не умещаюсь: стандартный размер поста в Телеграме меньше, чем мои обычные тексты. Я там всегда занимаю не одно, а два, а то и три “окна”.

То есть Телеграм, по сути – это такой “расширенный Твиттер”, но расширенный – для меня – недостаточно. Все-таки мой оптимальный формат – это опять ЖЖ! Можно было бы сказать, что еще и Фейсбук (там мои самые большие тексты тоже умещаются без проблем) – но так сказать нельзя, поскольку, например, на ФБ я опять (правда, после долгого перерыва) забанен на месяц.

Но все-таки, если кто хочет читать меня на Телеграме – велкам: https://t.me/aroschin Подписывайтесь, хочу, раз уж подвернулась оказия, набрать там 500 подписчиков!

А то перед пацанами неудобно…

Да, будем считать, что этот пост приурочен к сегодняшнему сообщению, что состояние Павла Дурова достигло… 17 млрд. долларов! Вот это да! А я ведь еще помню его простым чуваком, у которого и миллиарда не было. Растут люди!

Источник: Размышления вольного социолога



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