Скандалы: В группе «Сумма» сложили ОПС

В Москве началось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в создании оргпреступного сообщества (ОПС) для растрат и хищений более 11 млрд руб.

В Мещанском райсуде Москвы во вторник началось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых вместе с сообщниками в создании оргпреступного сообщества (ОПС) для растрат и хищений более 11 млрд руб. при реализации крупных проектов, в том числе строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Никто из фигурантов свою вину не признал, а адвокаты сочли ее недоказанной.

Разбирательство в Мещанском суде началось почти с шестичасовой задержкой, связанной в том числе с тем, что в СИЗО стало плохо одному из главных обвиняемых Магомеду Магомедову.

Когда его все-таки доставили в суд, был уже шестой час. Тем не менее тройка судей под председательством Олеси Менделеевой решила слушания не откладывать, дав сторонам возможность заявить ходатайства. Адвокат Михаил Ошеров, учитывая, что для его подзащитного Магомеда Магомедова, страдающего тяжелым заболеванием сердца, график в пять заседаний еженедельно может оказаться смертельным, предложил участвовать ему в слушаниях по видео-конференц-связи из СИЗО, отметив, что такой порядок рекомендовал Верховный суд, однако Мещанский суд его не принял.

Один из подсудимых, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров, заявил, что отказывается от услуг своего адвоката, поскольку готов защищать себя сам.

Прокуроры выступили против этого, заявив, что впоследствии отсутствие адвоката может быть истолковано как нарушение права на защиту. Господину Петрову адвоката оставили, однако защитник попросил дать ему время на ознакомление с материалами дела, составляющими более 700 томов. Судьи решили, что это не основание для того, чтобы прерывать процесс, отметив, что защитник может все узнать по ходу дела.

Затем несколько часов два прокурора по очереди излагали фабулу обвинения в адрес братьев Магомедовых, Юрия Петрова, бывших глав компании «Интэкс» Артура Максидова, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, а также начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова. Все они обвиняются следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в особо крупных растрах или мошенничествах (ст. 210, 160 и 159 УК РФ). Отдельно Магомедову-старшему вменили в вину еще и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Из фабулы обвинения следовало, что братья Магомедовы создали ОПС для хищений не позднее 2010 года, а его структурными звеньями были названы известные компании, входившие в группу «Сумма», в том числе ОЗК, «Глобалэлектросервис» и «Стройновация». Ранее адвокаты отмечали, что в данном случае ст. 210 УК РФ неприменима, так как эти компании появились задолго до предполагаемых преступлений, а согласно изменениям в законодательство, должны создаваться как раз для их совершения.

Участниками ОПС, по версии обвинения, при реализации различных проектов было похищено более 11 млрд руб.

Следствие считает, что подсудимые причастны к хищению компаниями, входившими в группу «Сумма»:

5,4 млрд руб. при строительстве железнодорожной линии Кызыл—Курагино;

752,9 млн руб. в ходе подготовительных работ при возведении стадиона «Калининград»,

2,1 млрд руб. при таких же работах для «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге;

874,6 млн руб., выделенных ОАО ФСК ЕЭС на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии;

1,2 млрд руб. в ходе реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области, а также к заключению «мнимых» сделок ОЗК с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP на $20,2 млн, или 613,7 млн руб. по курсу ЦБ.

Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с господ Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд руб. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших, в том числе ОЗК и АО «Сибмост».

Никто из подсудимых свою вину не признал. Отвечая на вопрос суда, Зиявудин Магомедов назвал обвинение «выхолощенным», отметив «некомпетентность следствия».

По его словам, компании, включенные в состав ОПС, на самом деле много лет занимались обычной финансово-хозяйственной деятельностью, являлись крупными налогоплательщиками. В том же духе высказался и Магомед Магомедов, которого особенно возмутило обвинение в незаконном хранении оружия. По версии Магомедова-старшего, это было наградное оружие «от президентов дружественных стран».

Алексей Соковнин

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«Форбс», 06.04.21, «Братья Магомедовы не признали вину в хищениях и создании преступного сообщества»

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы не признали в суде свою вину по делу о хищении более 11 млрд рублей и создании преступного сообщества. Один из братьев в ходе слушаний отметил, что его «угнетает некомпетентность представителей обвинения».

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов не признали себя виновными по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей, пишет РБК. Об этом они заявили в ходе слушаний в Мещанском суде Москвы.

«Вину не признаю. Весь этот опус, который мы на протяжении долгого времени слушали, содержит большое количество лжи и абсурда, которые многократно повторяются, что, видимо, должно нас в чем-то убедить. Меня угнетает некомпетентность представителей обвинения», — заявил Магомедов.

«Весь этот опус составлен так, что он не терпит ни тени возражений, но не дает ни грана убежденности. А о применении статьи о преступном сообществе к предпринимателям президент высказался, и есть соответствующие поправки», — добавил бизнесмен.

Магомед Магомедов поддержал брата, заявив, что не понимает, «как можно украсть 5,4 млрд, вернув их государству и выиграв через суд еще 3,9 млрд». Он также прокомментировал обвинения в хранении пистолетов. «Обвинение проигнорировало тот факт, что на все это оружие у меня есть документы. И подарили мне его не неустановленные лица, а президенты дружественных России стран», — рассказал он.

Зиявудин Магомедов отметил, что« ущерб, который наносится ему уже три года», кратно больше 11 млрд рублей. «Группа «Сумма» существует с 1999 года и платила от 20 до 40 млрд рублей налогов ежегодно во все субъекты России», — добавил предприниматель.

Вину не признали и другие фигуранты дела, отмечает ТАСС. «Категорически не согласен с обвинением, виновным себя не считаю», — отметил экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Адвокаты, защищающие подсудимых, также выступили с заявлениями о невиновности своих подзащитных, подчеркивает агентство.

Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, а также в хищениях и растратах. В 2019 году Зиявудин Магомедов последний раз входил в список богатейших бизнесменов по версии Forbes: тогда он занял 185-е место, а его состояние было оценено в $550 млн. С момента начала уголовного преследования он лишился практически всех своих активов.

Алина Бахмутская