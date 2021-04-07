Мнение: Суета вокруг Суэца

Продолжается серия проблем вокруг Суэцкого канала и рядом с ним. Вчера на короткий промежуток времени канал снова оказался перегорожен — на мель село греческое судно Minerva Nike, но его удалось быстро буксирами снять с мели. В Красном море в результате срабатывания взрывного устройства повреждения получило иранское судно поддержки военных кораблей, сопровождающих суда снабжения. В направлении Сирии сейчас идут сразу четыре танкера с полутора миллионами баррелей нефти, так как сейчас там крайне острый топливный кризис. Атакованное судно принадлежит КСИР, взрыв произошел предположительно от прикрепленной к внешнему борту мины — то есть, диверсия.

Конечно, это всё может быть цепью несвязанных между собой событий, но может и наоборот — кому-то крайне важно продемонстрировать уязвимость и риски этого маршрута. А также неспособность Египта решить столь важную проблему и задачу. Кстати, любой глобальный проект рано или поздно, но должен озвучить тему передачу критически важных точек мировой торговли из-под национальной юрисдикции под управление международных структур. В свое время, когда Медведев готовил переименование милиции в полицию, пошел шквал разных сообщений об ужасающем положении дел в милиции, коррупции, преступлениях — и тут весь в белом появился Медведев и предложил решение — переименовать. А заодно и переделить делянки. Схема примитивная, но работает. Почему бы и в этот раз не попробовать?

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