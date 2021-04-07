 

По примеру Меган и Гарри: принцесса Норвегии Марта-Луиза и ее бойфренд-шаман рассказали о переезде в США

07.04.2021, 11:16, Разное
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Меган Маркл и принц Гарри явно задают тренды среди монархов во всем мире: вот и принцесса Норвегии Марта-Луиза захотела переехать к любимому человеку на другой континент. В новом интервью норвежского журнала VG 49-летняя представительница монаршей семьи подтвердила этот факт:

Из-за COVID-19 сейчас сложно что-либо планировать, но мы собираемся переехать со временем. Дети, конечно же, поддерживают нас. Но у нас останется наш дом в Норвегии, и мы будем приезжать сюда еще много раз. Мы не сможем навсегда покинуть такую прекрасную страну как Норвегия,

– сказала она, упомянув своих дочерей – 17-летнюю Мод, 15-летнюю Леа и 12-летнюю Эмму от первого брака с писателем и художником Ари Беном, который полтора года назад покончил жизнь самоубийством. 

Принцесса Марта-Луиза и Шаман Дурек

Впервые об их желании осесть в Соединенных Штатах Голливудский шаман Дурек рассказал еще в апреле прошлого года.

Марта — женщина моей мечты. Я больше не могу представить жизнь без нее. В наших ближайших планах – начать жить вместе в одной стране. Это будет не Норвегия, а США,

— делился тогда Дурек, отмечая, что разговоры о свадьбе также ведутся. Но их планы, как и планы миллионов людей, разрушил коронавирус. Шаман весь этот год прожил в США, а принцесса – в Норвегии вместе с дочерьми и родителями. В августе прошлого года королевская семья публиковала фотографии с их совместного отпуска. На кадрах Дурека не было.

Марта-Луиза, королева Соня и Метте-Марит, август 2020 года

Впрочем, перед тем, как границы были закрыты, возлюбленные все же сумели встретиться в последний раз, чем вызвали волну возмущения. Марта-Луиза прилетела к Дуреку на другой конец света буквально за несколько дней до закрытия авиасообщения меду странами, а соответственно уже в разгар пандемии. Многие назвали поступок принцессы безрассудным, ведь этим полетом она поставила под угрозу здоровье своих детей и родителей, с которыми общалась по приезду домой.

Напомним, принцесса Норвегии Марта-Луиза представила подданным нового бойфренда — известного голливудского шамана Дурека — в мае 2019 года. Сложно представить более необычную пару. Она — четвертая в линии наследования норвежского престола, после брата и его двоих детей. Была в традиционном браке 14 лет и воспитывает троих дочерей. Он занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всему миру лекции по различным нетрадиционным практикам. Ранее 8 лет состоял в отношениях с мужчиной. По словам пары, родители и родные принцессы приняли его в семью и наладили с ним хорошие отношения.



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