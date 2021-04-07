Google обвинили в слежке за пользователями смартфонов на Android

В декабре 2020 года Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило холдинг Alphabet, которому принадлежит поисковик Google, в незаконной слежке за сотрудниками. Бывшие сотрудники Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман подавали в суд на корпорацию, обвинив ее в дискриминации белых мужчин.

Штаб-квартира Googlе находится в городе Маунтин-Вью, (штат Калифорния).

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