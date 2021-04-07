 

Полномасштабная война на Украине Путину точно не нужна

07.04.2021, 11:06, Новости дня
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На востоке Украины вновь вспыхнули боевые действия, и причину этому нужно искать во внутренней политике России, пишет Welt. Таким образом глава Кремля Владимир Путин пытается вызвать эффект консолидации населения в преддверии выборов в Думу и обеспечить «Единой России» победу, считает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. При этом в полномасштабной войне он не заинтересован, ведь она испортит отношения с Европой, которой ещё нужно продавать газ и вакцину от коронавируса.

Глядя на манёвры российских войск вблизи украинской границы, НАТО предъявило Москве тяжкие обвинения. НАТО и впредь будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил спикер альянса. Там обеспокоены, что РФ нарушила соглашение о перемирии, что на прошлой неделе привело к смерти четырёх украинских солдат. По сообщениям в СМИ, правительство Москвы также перебрасывает танки в пограничные регионы и Крым, который оно аннексировало* в 2014 году. Наступление российских войск. Путин, который хочет долго находиться у власти. Если взглянуть на Украину, существует ли угроза полномасштабной войны? Что там конкретно происходит?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: На Украине с 2014 года идёт продолжительная война, война, которая выпала из фокуса внимания Запада. Важно, что в последнее время там было спокойнее, меньше боевых действий, а в феврале они вновь вспыхнули. Ситуация опять неспокойная. Но я не думаю, что на Украине начнётся полномасштабная война, хотя, как сообщается, русские совершают масштабные военные манёвры на своей территории. Я думаю, что в рамках продолжающейся войны эти манёвры и возобновление боёв имеют для РФ скорее внутриполитическое значение.

19 сентября здесь пройдут выборы в Думу. Кремлёвская партия «Единая Россия» не особо популярна. И теперь с помощью пропаганды Путин хочет добиться эффекта консолидации. Создать впечатление, что на Россию совершают нападки извне, что с заграницей снова появились проблемы, что предстоят военные действия. Очень многие русские на это реагируют и объединяются вокруг Путина. И расчёт Кремля в том, что потом на выборах в Думу они проголосуют за кремлёвскую партию «Единая Россия».

Путину нужно обеспечить себе на выборах конституционное большинство в две трети, чтобы ему и дальше никто не мешал править. Отсюда и весь этот, я бы так сказал, хайп по поводу Украины, весь этот громкий шум. Я не думаю, что Путин устроит полномасштабную войну. Ему это невыгодно. Сейчас он хочет продавать в Европе вакцину от коронавируса «Спутник V». Он хочет достроить трубопровод по дну Балтийского моря «Северный поток — 2» и пустить по нему газ. Если сейчас он нападёт, то это приведёт к санкциям, которые будут гораздо жёстче, чем до этого. Так что если задаться вопросом: «Кому это выгодно?», то ответом будет: «Точно не Путину». В связи с этим, по моему мнению, всё ограничится перестрелками.

С нами на связи был Кристоф из Москвы. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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