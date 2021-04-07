 

В РФ выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

07.04.2021, 11:02, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8294 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8294 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1585, Санкт-Петербурге – 705, Московской области – 570.

Всего в стране выявлено 4 606 162 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 229 480 человек, из них 9445 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 374 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 101 480 человек.

Накануне, 6 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 35.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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