Альбина Джанабаева о сыновьях и их реакции на третью беременность

15 марта Альбина Джанабаева объявила через Instagram, что скоро снова станет мамой. Для 41-летней певицы будущий ребенок станет третьим, а вот для ее мужа, 55-летнего Валерия Меладзе, — уже шестым. Несколько дней артист хранил молчание, но позже с юмором прокомментировал скорое прибавление в семействе.

А накануне деталями нового этапа своей жизни поделилась и будущая мама. 41-летняя певица дала большое интервью, в котором рассказала, как новость о будущем брате или сестре восприняли ее старшие дети – 17-летний Константин и 6-летний Лука:

Лука сейчас в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное открытие. А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша. И поэтому мне особенно приятно видеть, как внимательно и чутко он относится ко мне сейчас.

Альбина Джанабаева

Также она подробнее рассказала о взаимоотношениях братьев. Альбина призналась, что они хорошо ладят друг с другом несмотря на большую разницу в возрасте:

Лука тянется к старшим. Он одним махом перепрыгивает возрастную разницу, увлекается тем, что нравится Косте. Брат для него лидер, но при этом он пытается полноправно конкурировать с ним. А Костя — прекрасный старший брат, хотя в силу занятости ему не всегда хватает времени на младшего.

На вопрос, какие они с Валерием Меладзе родители, Альбина ответила по-философски:

О том, какие мы родители, скажут только наши дети. “Строгая, но справедливая!”, – думаю, сейчас они охарактеризовали бы меня так. Считаю себя очень внимательной, “включенной” мамой, которая чувствует своих детей, – сказала она в интервью журналу “Кенгуру”. – Горжусь доверительным общением, которое у нас сформировалось со старшим сыном. Но при этом у меня существует четкая родительская позиция, в которой папа и мама должны быть не друзьями, а в первую очередь авторитетом для ребенка.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Напомним, певец и музыкант Валерий Меладзе и певица, экс-солистка группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева воспитывают двоих общих детей. Их первый сын, Константин, родился в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине Меладзе. 2 июля 2014-го у пары родился второй сын, которого назвали Лукой.

Бывшая жена подарила Валерию трех дочерей: Ингу, Софью и Арину. В прошлом году Валерий Меладзе с дочерьми снялся для одного из номеров HELLO!. Большое интервью о семье, воспитании детей и разнице поколений читайте тут. С Ириной Меладзе артист развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака. В том же году Валерий расписался с Альбиной Джанабаевой. Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, артисты дали HELLO! – полную версию читайте здесь. А историю любви Валерия и Альбины от первого лица – здесь.