Ford обновил недорогой седан Ford Escort во второй раз в Китае

Американская компания Ford намерена в ближайшее время выпустить обновленный седан Ford Escort.

На данный момент сообщается, что официальная премьера автомобиля состоится 12 апреля. Новинка получила модернизированную решетку радиатора, улучшенную головную оптику, капот, бамперы, а также стильные задние фонари. Кроме того, новый седан выгодно отличается отделкой салона с новой панелью, переключателем КПП, а также улучшенным рулем.

На данный момент указывается, что новинка получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 122 л.с. Остальные технические характеристики и достоинства нового седана пока удерживают в тайне от публики до презентации.