 

Депутат Госдумы объяснил свое пение на юбилее уральской хрущевки

07.04.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин объяснил, что спел на юбилее пятиэтажного дома в свердловском городе Реж по просьбе местных жителей, а поездка в муниципалитет была связана с программой благоустройства.

Ионин написал в Telegram, что «двор оказался очень дружный, а вот управляющая компания явно недорабатывает», и оттого «грязь и большая лужа».

«Собственно, я и приехал, чтобы помочь людям провести собрание и войти в программу благоустройства. А заодно и повеселил народ. Потому что депутат – это не обязательно понурый дядька в строгом пиджаке», – добавил он.

Депутат отметил, что исполнить одну песню в Реже вместе с ансамблем местного ДК ему предложили сами местные жители. Депутат подчеркнул, что поет своим избирателям не только перед выборами.

Ранее Ионин в соцсетях опубликовал видео своего выступления во дворе одного из домов в Реже на празднике, посвященном 50-летию пятиэтажки.

Видеоролик вызвал резонанс в соцсетях и породил насмешки, в том числе из-за того, что концерт проходил во дворе на фоне разбитых дорог и луж.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Коронавирус во Франции. Половину мест в реанимациях заняли тяжелобольные

19.02 / Москвичам пообещали мороз на 23 февраля

25.02 / В Раде зарестрировали законопроект о коллаборантах – нардеп

26.08 / Стали известны подробности отвода и возвращения Пашаева в деле Ефремова

14.03 / Стало известно о планах Европы запустить спутники Galileo на «Союзе»

22.08 / Зеленский: Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов

08.02 / ЕС высылает российских дипломатов в ответ на выслыку сотрудников своих дипмиссий из Москвы

04.01 / Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации

06.10 / В ОП предложили запретить использование госорганами аккаунтов в зарубежных соцсетях

18.03 / Потураев: Харьковские соглашения в стратегическом смысле – незаживающая национальная рана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика