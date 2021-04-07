Депутат Госдумы объяснил свое пение на юбилее уральской хрущевки

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин объяснил, что спел на юбилее пятиэтажного дома в свердловском городе Реж по просьбе местных жителей, а поездка в муниципалитет была связана с программой благоустройства.

Ионин написал в Telegram, что «двор оказался очень дружный, а вот управляющая компания явно недорабатывает», и оттого «грязь и большая лужа».

«Собственно, я и приехал, чтобы помочь людям провести собрание и войти в программу благоустройства. А заодно и повеселил народ. Потому что депутат – это не обязательно понурый дядька в строгом пиджаке», – добавил он.

Депутат отметил, что исполнить одну песню в Реже вместе с ансамблем местного ДК ему предложили сами местные жители. Депутат подчеркнул, что поет своим избирателям не только перед выборами.

Ранее Ионин в соцсетях опубликовал видео своего выступления во дворе одного из домов в Реже на празднике, посвященном 50-летию пятиэтажки.

Видеоролик вызвал резонанс в соцсетях и породил насмешки, в том числе из-за того, что концерт проходил во дворе на фоне разбитых дорог и луж.