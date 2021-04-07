 

У Навального не нашли коронавирус

07.04.2021, 10:08, Новости дня
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Анализ, взятый у Алексея Навального, не показал наличие у блогера коронавируса. Результаты полного обследования показали, что туберкулеза у него также нет, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам источника «Известий», температура у Навального, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, спала до 37 градусов, а его предварительный диагноз – ОРВИ. Заключенный продолжает находиться под наблюдением врачей, при этом от приема лекарств он отказывается.

Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что блогер в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.



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