 

В РФ создали устройство имитации поражения боевой техники

07.04.2021, 10:08, Новости дня
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Специалисты Чебоксарского производственного объединения им. В.И. Чапаева (входит в холдинг «Технодинамика») разработали первое в РФ устройство, которое имитирует поражение военной техники на поле боя во время учений. Новинка войдет в состав лазерной системы имитации боевой реальности, сообщили в пресс-службе «Технодинамики».

«Аналогов этого изобретения в РФ нет. Похожее устройство используется во время боевых учений в странах НАТО и Южной Корее, но наше имеет оригинальную конструкцию. Например, здесь применяются дымовые патроны большей мощности. Сроки изготовления имитационного устройства – рекордные. С момента получения задания до изготовления и поставки заказчику первой партии из 10 устройств и 100 дымовых шашек прошло всего полгода», – передает ТАСС слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Устройство позволит заменить учебные боеприпасы лазерным лучом и снизить стоимость проведения учений. Как уточнили в «Технодинамике», государственные испытания новинки намечены на 2021 год, по их итогам будет принято решение о соответствии комплекса требованиям и принятии его на вооружение.

Разработка чебоксарских специалистов станет частью лазерных многофункциональных модулей, которыми будут дополнительно оборудовать военную технику, например танки или БМП. В состав изделия включены дымовые патроны и специальные контроллеры. При помощи контроллера аппарат взаимодействует с бортовым компьютером боевой машины, который во время учений фиксирует атаки и сигнализирует об условном поражении техники. Если машина «повреждена», то срабатывает патрон белого дыма, если «поражена» – черного.

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