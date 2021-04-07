 

В Раде обвинили Зеленского в ущемлении прав украинцев: Пытается узурпировать власть

07.04.2021, 10:02, Разное
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Политик раскритиковал запрет на вещание трех оппозиционных телеканалов. В начале февраля украинский лидер заблокировал работу “112 Украина”, NewsOne и ZIK якобы для защиты национальной безопасности. По мнению Кузьмина, власти пытаются таким образом уничтожить свободу на выражение взглядов.

Депутат также напомнил о давлении Киева на некоторые партии. Президент ввел санкции против одного из лидеров фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука и его супруги. Кузьмин подчеркнул, что Зеленский этими решениями наступает на права украинских граждан.

“Запрет партий, как и запрет телеканалов, – это действия президента, направленные на узурпацию власти в стране”, – отметил депутат Рады.

Кузьмин заявил, что захват власти происходит “в интересах западного капитала”. Политик пояснил, что США и Европа хотят разграбить национальные богатства и использовать Украину как оружие в борьбе с Россией. Депутат призвал народ оказать сопротивление нынешнему режиму.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что вступление Украины в НАТО поможет остановить боевые действия в Донбассе. Президент попросил Альянс расширить присутствие в Черноморском регионе. По его словам, это должно стать важным фактором в сдерживании “агрессора” России.

Заявление главы государства прокомментировал военный эксперт Алексей Подберезкин. Он рассказал, что Владимир Зеленский заискивает перед Западом и пытается “продать себя и Украину подороже”.



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