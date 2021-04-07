Бренд Hyundai подвёл итоги продаж в РФ в марте 2021 года

Южнокорейский бренд Hyundai в прошлом месяце продал в РФ свыше 15,3 тысяч новых автомобилей.

Указанный результат предполагает более половины сделок, которые пришлись на класс кроссоверов и внедорожников. Самым распространенным у россиян отмечен паркетник Hyundai Creta, который выбрали свыше 6,9 тысяч клиентов. На втором месте по популярности указан седан Hyundai Solaris с результатом 5,9 тысяч сделок. В тройку самых продаваемых машин южнокорейской марки также вошел кроссовер Santa Fе.

Вместе с тем экспертами выявлено существенно увеличение спроса в отношении новых кроссоверов Hyundai Palisade и седана Hyundai Elantra, которые продолжают захватывать местную аудиторию российского авторынка.