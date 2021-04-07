 

GM выпустит электрический пикап Chevrolet Silverado с запасом хода 650 км

07.04.2021, 9:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный бренд General Motors объявил о планах выпустить новый электрический пикап Chevrolet Silverado.

Данный автомобиль является достаточно распространенным в бензиновой версии, однако выход электрического пикапа смог бы оказаться еще более выгодным. Вместе с тем новинка оснащается улучшенными батареями, которые позволят добиться запаса хода свыше 600 километров. Серийное производство модели Chevrolet Silverado наладят на американском предприятии.

Кроме того, для осуществления производственной линии намерены вложить свыше 2 миллиардов долларов в качестве инвестиций. В дальнейшем на данной площадке намерены также начать выпуск электрических кроссоверов и пикапов, которые выйдут на рынок под маркой Hummer.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Под Парижем осквернили мечеть

11.11 / Замминистра энергетики Черезов освобожден от должности

20.11 / NBC – «душераздирающая цифра» — в США уже четверть миллиона погибших от COVID-19

26.01 / В Запорожье задержали мужчину, который систематически сообщал о “минировании” объектов в Украине и за рубежом

18.03 / Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов “Торнадо”

06.01 / Природные пожары под Сочи ликвидированы

25.06 / Из-за жары в Сибири уже выгорело лесов площадью с Грецию

18.08 / Совет белорусской оппозиции озвучил свою цель

20.11 / “Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре”. Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к “Евровидению 2021”

25.06 / Губернаторы северо-восточных штатов ввели карантин для посетителей с юга США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика