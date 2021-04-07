GM выпустит электрический пикап Chevrolet Silverado с запасом хода 650 км

Известный бренд General Motors объявил о планах выпустить новый электрический пикап Chevrolet Silverado.

Данный автомобиль является достаточно распространенным в бензиновой версии, однако выход электрического пикапа смог бы оказаться еще более выгодным. Вместе с тем новинка оснащается улучшенными батареями, которые позволят добиться запаса хода свыше 600 километров. Серийное производство модели Chevrolet Silverado наладят на американском предприятии.

Кроме того, для осуществления производственной линии намерены вложить свыше 2 миллиардов долларов в качестве инвестиций. В дальнейшем на данной площадке намерены также начать выпуск электрических кроссоверов и пикапов, которые выйдут на рынок под маркой Hummer.