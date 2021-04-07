В Самаре принудительно усыпили попугая, выкрикивавшего лозунг «Свободу Навальному!»

Печально завершилось 5 апреля для одного самарского попугая.

По информации из сводок МВД, птица волнистого окраса совершила налёт на опорный пункт полиции и стала вести себя неподобающим образом. Помимо опрокидывания стопки с бумагами и личной книги участкового инспектора авторства Фридриха Ницше, попугай выкрикивал лозунг «Свободу Навальному!».

Согласно инструкции, ему были предъявлены обвинения по ст. 212.1 УК РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Попугай отказался прекратить несанкционированную акцию и продолжил полёты, добавив к уже озвученному ранее требованию освобождения блогера Алексея Навального оскорбительные выкрики в адрес сотрудников правоохранительных органов. После этого ему было добавлено наказание по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Попугай отказывался сдаваться и продолжал произносить вслух оппозиционные лозунги. Когда он был пойман участковым инспектором, у него попытались взять отпечатки, но птица укусила стража правопорядка. После этого им было принято решение об усыплении правонарушителя. Полицейский был осмотрен врачами скорой помощи и привит от бешенства.

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