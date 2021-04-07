 

«Партнёрство по расчёту» между Россией и Китаем перерастает в военный союз

07.04.2021, 9:32, Новости дня
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Не исключено, что отношения РФ и Китая, которых иногда называют «партнёрами по расчёту», могут вступить в новую фазу и перерасти в полноценный военный союз. Как пишет Nikkei Asian Review, совместные российско-китайские военные учения на западе России, запланированные на осень этого года, являются признаком растущих военных амбиций двух держав, которые уже сейчас позиционируют себя в качестве антизападного лагеря.


Reuters

Россия и Китай, которых иногда называют «партнёрами по расчёту», на самом деле демонстрируют признаки того, что они начинают формировать единый фронт. Как пишет Nikkei Asian Review, поскольку эти страны сталкиваются с санкциями со стороны США и Европы, вокруг них растут опасения того, что они могут стать более агрессивными в своём противодействии Западу.

Как отмечает японское издание, доказательством данной теории могут стать крупные военные учения, запланированные в РФ на осень. Москва проводит подобные мероприятия каждый год в разных военных округах. Народно-освободительная армия Китая впервые присоединилась к российским манёврам, которые проводились в восточном регионе, относительно близком к Китаю, в 2018 году, и с тех пор Пекин приглашают к участию каждый год. 

В этом году учения пройдут в западном районе недалеко от Европы, и если Китай примет в них участие, это, считает автор статьи, вызовет раздражение в Европе и продемонстрирует, что Москва и Пекин резко укрепляют военные связи и их отношения в недалёком будущем могут перерасти в военный союз.

Данные намерения подтверждают и слова Владимира Путина, который, отвечая в октябре прошлого года на вопрос о возможном военном союзе с Китаем, сказал: «Теоретически это вполне возможно».

«Китай и РФ начали называть демократии западного типа «Западом» и себя позиционируют сейчас в качестве антизападного лагеря. Если эти «партнёры по расчёту» пойдут на военный союз, то конфронтация между Востоком и Западом может ещё больше углубиться», — опасается автор материала.



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