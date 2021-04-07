 

Евродепутат от Польши – симпатия к Путину в Европе держится на левых, либералах и социалистах

07.04.2021, 9:32, Новости дня
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Основным ядром пророссийских и пропутинских симпатий в Европе выступает главное движение социалистов, либералов и левых, уверен депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что обвинения в пророссийских взглядах Моравецкого, Орбана и Сальвини выдвинутые Дональдом Туском, — это чистой воды пропагандистская игра.


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В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провёл переговоры в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и лидером итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, пишет Polskie Radio. Эта встреча не осталась без внимания бывшего премьера Польши, а сегодня главы Европейской народной партии Дональда Туска. «Россия сосредотачивает силы вокруг Украины. США объявляют о состоянии угрозы в Европе. Моравецкий в Будапеште организует с Орбаном и Сальвинии пропутинский политический блок. Это не первоапрельская шутка», — написал в Twitter он.

В беседе с радиостанцией депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский объяснил, что нападки Дональда Туска можно объяснить опасениями перед появлением новой силы в Европейском парламенте. «Создание новых объединённых правых в Европейском парламенте представляет собой угрозу для мейнстрима, то есть для сторонников крестьянского движения  — то есть доя партии «Гражданская платформа», «Польской крестьянской партии», левых и ХДС», — объяснил он.  «Отсюда и следует атака Дональда Туска и его политических сторонников», — добавил он. 

Сариуш-Вольский также обратил внимание на то, что обвинения в пророссийской позиции, выдвинутые Дональдом Туском, — это чистой воды пропагандистская игра. «Пропутинцами выступают основные группы, связанные с ним и его политическими союзниками, например, ответственные за газопровод «Северный поток — 2», — подчеркнул он. «Если Дональд Туск хочет доискаться у кого-то пророссийских и пропутинских симпатий, пусть хорошо присмотрится к своим коллегам-крестьянам из ХДС, СДПГ или к Герхарду Шрёдеру, который встал во главе «Северного потока — 2», — предложил он.

«Основным ядром пророссийских и пропутинских симпатий выступает нынешний мейнстрим, социалисты, либералы и левые», — резюмировал в беседе с Polskie Radio депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский.



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