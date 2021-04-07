В Роскачестве рассказали, как определить фальшивые отзывы в Сети

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете, и как можно определить фальшивые комментарии о товарах и компаниях.

В ведомстве указали, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, ведь их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам – отрицательные. Как правило, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, по которым их легко определить.

Эксперты советуют проверять отзывы в Сети по некоторым факторам. Так, заказные отзывы зачастую написаны в больших количествах за один-два дня. Перед этим можно наблюдать значительный перерыв. У настоящих отзывов живых пользователей прослеживается случайный разброс по дате написания, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. Скорее всего, это свидетельствует о желании копирайтеров придерживаться поставленных им требований. Настоящие отзывы обычно отличаются по стилю текста и по его объему.

Эксперты также советуют обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги. Реальный человек конкретизирует свои претензии. Также не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного.

Стоит насторожиться, если на странице есть только позитивные или только негативные отзывы. Скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама. Честные отзывы отличаются по смыслу и чередуются между собой. Скептически стоит относиться и к тем текстам, в которых изначально заявленный недостаток позже оправдывается. Честный потребитель не будет искать оправданий очевидным недостаткам компании.

Эти несколько правил помогут отличить фейковые отзывы от настоящих, указали в Роскачестве.