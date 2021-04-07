Россия заявила о готовности поставить Пакистану военную технику

Москва подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана, в том числе путем поставок военной техники, сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

«Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона», – сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что РФ и Пакистан договорились продолжать совместные тактические учения в горных условиях и военно-морские учения, передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что РФ и Пакистан договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивного правительства. «Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Лавров находится в Исламабаде с рабочим визитом. Кроме переговоров с главой МИД Пакистана, он встретится с высшим политическим и военным руководством страны. Кроме того, министр посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр – деодар.