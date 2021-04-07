Яровая потребовала ввести санкции против Adobe за прекращение поддержки Flash Player
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила ввести санкции против американского разработчика программного обеспечение Adobe за отказ поддерживать мультимедийную платформу Flash Player.
– Хочу перед сном послушать гимн России, а тут пишут, что Flash Player не поддерживается. Я глубоко убеждена, что решение было принято исключительно по политическим мотивам. Масса сайтов в российском сегменте сети Интернет работают используя этот плеер, и почему-то решение прекратить его поддерживать были принято на фоне очередной русофобской истерии на Западе. А ведь Adobe зарабатывает большие деньги в России. Поэтому я предлагаю запретить этой компании работать на территории нашей страны до тех пор, пока она не возобновит поддержку нужного нам продукта, – заявила Яровая.
После заявления Яровой акции Adobe упали на 15 процентов. В ближайшее время с аналогичными требования к IT-гиганту выступят Белоруссия, Абхазия, Приднестровье и ряд других государств.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет