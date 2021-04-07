 

Яровая потребовала ввести санкции против Adobe за прекращение поддержки Flash Player

07.04.2021, 9:11, Разное
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Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила ввести санкции против американского разработчика программного обеспечение Adobe за отказ поддерживать мультимедийную платформу Flash Player.

– Хочу перед сном послушать гимн России, а тут пишут, что Flash Player не поддерживается. Я глубоко убеждена, что решение было принято исключительно по политическим мотивам. Масса сайтов в российском сегменте сети Интернет работают используя этот плеер, и почему-то решение прекратить его поддерживать были принято на фоне очередной русофобской истерии на Западе. А ведь Adobe зарабатывает большие деньги в России. Поэтому я предлагаю запретить этой компании работать на территории нашей страны до тех пор, пока она не возобновит поддержку нужного нам продукта, – заявила Яровая.

После заявления Яровой акции Adobe упали на 15 процентов. В ближайшее время с аналогичными требования к IT-гиганту выступят Белоруссия, Абхазия, Приднестровье и ряд других государств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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