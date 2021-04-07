Яровая потребовала ввести санкции против Adobe за прекращение поддержки Flash Player

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая предложила ввести санкции против американского разработчика программного обеспечение Adobe за отказ поддерживать мультимедийную платформу Flash Player.

– Хочу перед сном послушать гимн России, а тут пишут, что Flash Player не поддерживается. Я глубоко убеждена, что решение было принято исключительно по политическим мотивам. Масса сайтов в российском сегменте сети Интернет работают используя этот плеер, и почему-то решение прекратить его поддерживать были принято на фоне очередной русофобской истерии на Западе. А ведь Adobe зарабатывает большие деньги в России. Поэтому я предлагаю запретить этой компании работать на территории нашей страны до тех пор, пока она не возобновит поддержку нужного нам продукта, – заявила Яровая.

После заявления Яровой акции Adobe упали на 15 процентов. В ближайшее время с аналогичными требования к IT-гиганту выступят Белоруссия, Абхазия, Приднестровье и ряд других государств.

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