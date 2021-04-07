Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе

Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки по ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.

Глава украинского МИД добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он.

Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.

«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба.

Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы.

Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.

При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.