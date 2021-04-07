Выборы-2021: Пенсионеры хотят омолодиться, а «Коммунисты России» защитить Дзержинского

«Коммунисты России» решили объявить в розыск всех участников демонтажа статуи Дзержинскому. Тем временем Партия пенсионеров собралась омолодиться. А лидер Партии роста Борис Титов лишился правой руки – сопредседатель партии Александр Хуруджи ушел от него в свободное плавание.

Сопредседатель Партии роста Александр Хуруджи решил расстаться с этой организацией, поскольку хочет повысить свои «шансы на прохождение в Госдуму». Хуруджи состоял в партии, которой руководит бизнес-омбудсмен Борис Титов, пять лет. Выдвигаться в парламент он намерен в родной Ростовской области.

«У партии в Ростовской области достаточно большое количество сторонников, однако будем откровенны – региональная власть в регионе нам не очень благоволила. Поэтому я рассчитываю в течение недели изучить возможности выхода для себя от какой-либо партии, которая сможет обеспечить мне поддержку», – сказал он «Коммерсанту». При этом выдвижение от «Единой России», КПРФ и ЛДПР Хуруджи, по его словам, не рассматривает – исходя из своих «жизненных принципов».

Партия «Коммунисты России» объявила о решении выявить всех участников сноса статуи Дзержинского в Москве в августе 1991 года и подать на них заявление в ФСБ. Об этом «МК» рассказал зампред ЦК партии Сергей Малинкович. Сносивших памятник собираются выявлять на основании имеющихся фотографий, видеоматериалов и показаний участников этого события – и затем добиваться для них официального наказания.

Зампред центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов, выступая во вторник в Омске, попытался развеять миф о том, что среди его однопартийцев – лишь люди преклонного возраста. Он напомнил, что в партии создано молодежное крыло – «Молодое сердце», сформированное из 18-20-летних студентов. Эти молодые люди считают, что Партия пенсионеров защищает и интересы молодежи тоже, подчеркнул Ворожцов.

Александр Хуруджи «покидает уже утонувший корабль», иронизирует гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он не видит у партии Бориса Титова электоральных перспектив. «Она не идентифицируется в политическом пространстве никаким образом: никаких новых идей они не предложили, никаких интересных предвыборных лозунгов не выдвинули. Поэтому ее даже не замечают – ни политологи, ни эксперты, занимающиеся избирательным процессом», – считает собеседник. – «На судьбу этой партии уже не может повлиять ни уход кого-либо из лидеров, ни, наоборот, приход какой-то новой фигуры».

Партия Максима Сурайкина, которые хотят пожаловаться в ФСБ на сносивших в 1991 году памятник Дзержинскому в Москве, проявляют политическую экстравагантность. «Видимо, руководство «Коммунистов России» наслушалось своих политических консультантов и решило соригинальничать», – предположил Мухин. – «Имена могильщиков памятника Дзержинскому хорошо известны. Начиная с Сергея Станкевича, который в 1991 году руководил этим процессом, а сейчас стал завсегдатаем в телепередаче у Владимира Соловьева. Что «Коммунисты России» могут сделать Станкевичу и другим этим известным людям?». Это сродни «народному трибуналу» над Горбачевым, Кравчуком, Шушкевичем и Зюгановым», который та же самая партия Сурайкина недавно также анонсировала, отметил политолог. По его мнению, это не добавит «Коммунистам России» электоральных очков, поскольку такие инициативы заведомо смахивают на шоу. «Все это пиар впустую. Максиму Сурайкину пора предъявить претензии к своим политтехнологам», – подчеркнул эксперт.

«Что касается «молодежного крыла» Партии пенсионеров, то здесь трудно обойтись без иронии, – признается Мухин. – Вообще у партии есть в запасе сильный политический ход – какое-то кардинальное предложение по пенсионной реформе. Но любые инициативы в этом направлении сталкивают ее с «Единой Россией». И это противоречие – драматичное. Логика политического развития подсказывает, что Партии пенсионеров лучше всего было бы войти в состав «Единой России», чтобы сделать что-то реально полезное для своего электората. Но мешает «родовая травма» – пенсионная реформа, которую поддержали единороссы», – считает политолог. По его мнению, это противоречие для партии неразрешимо. «Партия пенсионеров может выдумывать и отращивать у себя какие-то «молодежные крылья», хотя это смотрится явным оксюмороном, но это не разрешит ее главной проблемы, которая может стать для нее фатальной», – заключил Мухин.

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