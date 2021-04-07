Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,49% – до 63,05 доллара, цена майских фьючерсов на WTI поднялась на 0,47%, составив 59,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,62 млн баррелей при прогнозируемом снижении на 1,33 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,44 млн баррелей.

Кроме того, общий подъем оптимизма на рынке по восстановлению экономической активности в мире и повышение спроса на рисковые активы поддерживает стоимость нефти. Инвесторы ожидают ускорения роста мировой экономики уже в 2021 году, что подкрепляется недавними данными статистики, в частности по США.