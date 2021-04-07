Исследование: Солнечный свет уничтожает COVID в 8 раз быстрее, чем предполагали ученые

Оказывается, президент Трамп мог что-то уловить прошлой весной, когда во время пресс-конференции рассказывал о возможности использования « солнечного света» для уничтожения вируса.

Исследование, недавно опубликованное группой ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), показало, что коронавирус «инактивируется» солнечным светом в 8 раз быстрее, чем предполагало «текущее теоретическое моделирование».

Было обнаружено, что «инактивация» вирусных частиц в имитированной слюне происходила более чем в 8 раз быстрее, чем полагали ученые, в условиях, подобных летнему солнечному свету.