 

Физик-теоретик предупреждает: контакт с инопланетянами – «ужасная идея»

07.04.2021, 8:27, Разное
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Известный физик-теоретик Митио Каку предостерегает человечество от попыток установить контакт с внеземными цивилизациями, которые в техническом развитии опережают нас на миллионы лет.

Ученый считает «ужасной идеей» связаться с инопланетянами, и мы не можем себе позволить так рисковать.

Митио Каку является профессором физики в Городском колледже и Городском университете Нью-Йорка. Он считает маловероятным, что инопланетные цивилизации ранее посещали Землю, однако мы должны понимать, что есть цивилизации, которые в техническом развитии на миллионы лет впереди нас.

В качестве примера ученый ссылается на завоевание испанцами ацтеков в XVI веке. Разница в техническом развитии была очень существенна. По этой же причине людям не желательно выходить на контакт с высокоразвитыми цивилизациями. Однако если же это произойдет, что неизбежно, то делать это необходимо очень осторожно, даже если инопланетяне будут вести себя по отношению к нам дружественно.

По словам Митио Каку, с каждым разом у человечества появляется все больше возможностей для установления контакта. Этому во многом способствуют новые орбитальные телескопы, способные проникать вглубь Вселенной и видеть больше звезд и планет.

Несмотря на тысячи возможных наблюдений НЛО в течение многих лет, доктор Каку уверен, что инопланетные цивилизации не посещали Землю в прошлом.

Ранее он заявил, что нашел доказательство существования Бога – это элементарные частицы полурадиальные тахионы, из которых состоит все во Вселенной.



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