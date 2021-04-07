Жуткая история Клэрвиуса Нарцисса – Гуляющие по Гаити мертвецы

История, случившаяся с жителем Гаити Клэрвиусом Нарциссом, одна из немногих историй о реальных зомби, которую большинство исследователей считают полностью правдивой, несмотря на то, что доказательств, кроме слов самого потерпевшего, у нее не было.

Зомби захватили дух культурного времени в последние годы. Они стали самым популярным монстром из фильмов ужасов, доминирующим в средствах массовой информации от видеоигр до рекламы и телешоу.

Журналисты активно муссируют тематику зомби, постоянно употребляя это слово в статьях про разные опасные вирусы и паразитические болезни.

Дошло до того, что есть люди, и их немало, которые всерьез полагают, что вспышка зомби, подобная тем, что они видели в фильмах, может произойти в реальности.

Это, конечно, не значит, что к феномену зомби надо относиться легкомысленно и что их не существуют. Хватает историй от очевидцев, которые видели реальных зомби, и ниже одна из таких.

Страшный опыт Крэрвиуса Нарцисса

30 апреля 1962 года мужчина по имени Клэрвиус Нарцисс пришел в больницу Альберта Шайтцера в Дешапеле, Гаити. Он жаловался на недавно появившиеся у него непонятные боли в теле и лихорадку, но когда он прямо в кабинете врача начал кашлять с кровью, сразу стало понятно, что у него далеко не простуда.

Когда он начал кашлять кровью, его общее состояние резко ухудшилось и его положили в кровать. Он начал страдать от множества опасных симптомов: отека легких, переохлаждения, затрудненного дыхания, гипотонии и проблем с пищеварением. В какой-то момент его губы посинели, и он сообщил, что ощущает, что все его тело словно колют иглами.

Всего за два дня состояние Нарцисса стало настолько плохим, что 2 мая он скончался. Посмертно его осматривал не просто местный врач, а врач из США, и еще один врач, прошедший обучение в те же США, и оба они признали, что Нарцисс не в пал в сильную кому и не страдает от летаргии, а действительно мертв.

Для опознания пациента в больницу была приглашена старшая сестра Нарцисса – Анджелина, которая подтвердила, что скончавшийся пациент в самом деле ее родной брат. Далее семья Нарцисса забрала его тело из морга больницы и уже на следующий день его похоронили по всем правилам на местном кладбище.

Прошло 18 лет. Однажды Анджелина пошла за покупками на местный рынок и внезапно к ней подошел мужчина и сказал ей, что он ее брат Нарцисс. Анджелина не поверила ему, но тогда мужчина назвал ей детское прозвище, которым Анджелина когда-то называла своего брата и которое было совершенно неизвестно никому за пределами их семьи.

Далее назвавшийся Нарциссом мужчина стал рассказывать многие другие вещи, связанные с семьей Анджелины, о которых так же было совершенно невозможно узнать кому-то постороннему.

Во всех смыслах и целях, человек, претендующий на имя Клавиуса Нарцисса, действительно был тем, кем он себя назвал. В конце концов Анджелина и ее семья приняла этого мужчину как Нарцисса, а потом он рассказал им свою историю, которая была очень странной и шокирующей.

По словам Нарцисса, на самом деле он не умер 18 лет назад, а был превращен в зомби.

Нарцисс рассказал, что когда он страдал в больнице от разных симптомов, то он на самом деле находился в полном сознании. И даже когда для всех окружающих он перестал дышать и его сердце перестало биться, он на самом деле был жив и осознавал все, что происходило вокруг него.

То же самое происходило с ним и когда сестра пришла на его опознание, и когда его "труп" увезли в его деревню, и когда его похоронили в земле. Оставаясь внешне полнейшим трупом, Нарцисс все слышал и ощущал, но не мог пошевелиться.

Пролежав немного в могиле, Нарцисс ощутил, что его раскапывают и достают из могилы. Далее он обрел способность двигаться и видеть и увидел перед собой колдуна вуду – бокора вместе с его помощниками. Они набросились на него, избили, а потом утащили с собой и увезли на дальнюю сахарную плантацию.

Там на этой плантации было полным полно других "зомби", которые как и Нарцисс трудились на полях от восхода до заката, будучи не в состоянии сопротивляться и ослушаться приказов бокора. Там он провел два года, после чего один из "зомби" внезапно "расколдовался" и напал на бокора, убив его мотыгой.

После этого все "зомби" с плантации сбросили с себя колдовские оковы и убежали прочь от этого страшного места. Нарцисс тоже убежал с ними и последующие 16 лет бродил по Гаити, боясь показаться на глаза своей семье.

Дело в том, что Нарцисс был уверен, что во всей этой истории был замешан его старший брат, с которым у него часто были конфликты, и что именно он "заказал" его бокору. Лишь когда старший брат умер, Нарцисс осмелился вернуться к своим родным.

Культура зомби

Легко отклонить дикую историю Клэрвиуса Нарцисса как выдумку, но поступить так – значит продемонстрировать серьезное непонимание как человеческой психологии в целом, так и гаитянской культуры в частности.

Вера в зомби возникла на Гаити примерно пятьсот лет назад и происходит от гораздо более древних африканских духовных верований. Слово зомби происходит от слова Нзамби, что означает "дух мертвого человека". Эта сложная фольклорная традиция была перенесена на Гаити с рабами, смешавшись с католическими верованиями и другими фрагментами духовных традиций, чтобы превратиться в культ вуду.

Гаитянские рабы, воспитанные в этой среде с 1600-х годов, верили, что после смерти их дух вернется в идеализированную Родину-Африку, но те, кто покончат жизнь самоубийством, чтобы избежать ужасов рабства, станут зомби, будучи пойманными в ловушку нежити и связаны еще более ужасной формой рабства, чем то, что они претерпели в жизни.

После Гаитянской революции 1804 года французы были изгнаны из страны, и рабству, которое практиковалось более 200 лет, пришел конец. Однако практика вуду отбрасывала столь длинную тень, что проявилась и в обновленном фольклоре зомби, где бокор -колдун вуду занял освобожденное французами место, став тем, кто оживлял трупы своей магией и использовал их в качестве рабского труда.

Такой была культурная среда, в которой вырос Клэрвиус Нарцисс. Он знал, что такое зомби и что значит быть зомби, даже временно, для его общества – это по сути значило навсегда стать социальным изгоем. Поэтому у него не было никаких причин лгать о своем страшном опыте.

Как становятся зомби

Когда доктор Натан Клайн, фармаколог, специализирующийся на болезнях психики, услышал об этом случае, он попытался найти подтверждение правоты слов Нарцисса. Он отправил аспиранта Гарварда Уэйда Дэвиса на Гаити, чтобы выяснить, какое вещество колдуны-бокоры используют для создания своих слуг-мертвецов.

Дэвис смог получить образцы порошка зомби от нескольких бокоров. Их рецепты были разными, но неизменными были три ингредиента: измельченные человеческие кости, растения с раздражающими волосками и сушеные части тела рыбы-иглобрюха.

Кости и растительные волосы должны были раздражать кожу жертв, заставляя их царапать себя до крови, чтобы через эти царапины активный ингредиент порошка попадал в их кровеносную систему. Активным ингредиентом считается тетродотоксин, смертельный яд, который содержится в коже и органах иглобрюхих рыб.

Это яд в пятьсот раз более мощный, чем цианид, который блокирует нервные импульсы, вызывая те же симптомы, что были у Клэрвиуса Нарцисса в больнице в тот день, когда его объявили мертвым. В зависимости от дозировки он также вызывает состояние паралича, которое трудно отличить от фактической смерти. Однако во время этого отравления жертва полностью осознает себя.

Порошок зомби обычно вдувают прямо в лицо жертвы или наносят на кожу с царапинами. Иногда из-за разницы в количестве концентрации тетродотоксина между отдельными рыбами-иглобрюхами требуется несколько применений порошка зомби для получения желаемого эффекта. В этих случаях порошок пытаются незаметно подсыпать в одежду жертвы.

Как только жертва входит в парализованное состояние и бывает заживо похоронена, бокор идет к могиле и выкапывает "труп", который, возможно, получил некоторое повреждение мозга из-за кислородной недостаточности в могиле и, безусловно, перенес психологическую травму в течение всего этого периода сурового испытания.

Эти факторы могут сделать недавно обнаруженного зомби более податливым, но следующий верный шаг для бокора – накормить своего нового слугу-зомби пастой из сладкого картофеля, тростникового сиропа и дурмана.

Дурман содержит атропин и скополамин, галлюциногены, которые вызывают различные психологические эффекты, такие как спутанность сознания, психоз и амнезия. Галлюциногенный напиток держит жертву податливой воле бокора. Чтобы лишить зомби силы и воли, их далее держат на бессолевой диете.

Зомби как наказание

Гаитянский фольклор утверждает, что бокоры использовали своих зомби в качестве рабов для бесплатного труда на своих плантациях. Однако из людей, прошедших через зомбификацию, вряд ли получится хороший работник. Многие из них становились практически "овощами" из-за психологических травм и применения дурмана.

Из рассказа Нарцисса ясно, что бокор, с которым он столкнулся, явно использовал физический труд рабов, но, учитывая высокий уровень безработицы на Гаити тогда (и сейчас), дешевая рабочая сила, не страдающая от последствий зомбификации, не была в дефиците. То есть тратить много энергии и сил для создания зомби в качестве рабочей силы при наличии крайне дешевых обычных рабочих было просто невыгодно.

Мотивация к созданию зомби, отнюдь не по экономическим причинам, проистекает из социальных норм гаитянской культуры. Уходя корнями в древние воспоминания об ужасах рабства, стать зомби для гаитянцев – значит стать абсолютным рабом.

Это буквально потерять себя и стать марионеткой из плоти, управляемой другими. Таким образом зомби в основном создают не для создания рабочей силы, а для наказания тех, кто нарушает социальные нормы. Это высшее наказание для тех, кто отказывается играть по правилам общества.

Хорошим примером этого является сам Клэрвиус Нарцисс. Из-за его экстраординарной истории естественно видеть его лишь как жертву насилия, но те, кто знал Нарцисса до его безвременной "смерти", вероятно, не разделяли это чувство.

С Нарциссом было сложно иметь дело, мягко говоря. Он регулярно ругался с членами семьи. Он порождал детей вне брака и отказывался нести за них ответственность. Он стал богатым за счет других и вызвал много зависти в своей деревне за то, что был одним из первых, кто перестроил свой дом с соломенной крыши на жестяную крышу.

Ничто из этого само по себе не требовало наказания в виде зомбификации, но его самое серьезное нарушение произошло, когда он отказался отдать свою долю семейной земли своему старшему брату, который пытался прокормить свою большую семью.

Гаитяне, живущие в островном государстве, которое исторически полагалось в первую очередь на сельское хозяйство, чтобы поддержать себя, очень серьезно относятся к вопросам, связанным с правами на землю. Эти вещи могут быть буквально жизнью или смертью для семьи, которая не может получить доступ к земле, необходимой для самообеспечения.

Таким образом получается, что когда Нарцисс отказался отдать свою землю нуждающемуся брату, он перешел красную черту, и брат решил наказать его, превратив в зомби.