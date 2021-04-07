Исследователи назвали процент российских мужчин, подвергающихся домогательствам на работе

С домогательствами на работе сталкивался почти каждый десятый мужчина в России, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

В исследовании приняли участие около 2 тыс. респондентов из разных регионов России. «По результатам исследования выяснилось, что 9% российских мужчин сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. Они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес – 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% – о требовании интимной близости со стороны руководителя», – цитирует данные исследования РИА «Новости».

Отмечается, что чаще всего мужчины сталкиваются с домогательствами в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

Чаще всего о домогательствах на рабочем месте рассказывали мужчины в Волгоградской (5%), Пензенской (8%), Тверской (6%) и Челябинской областях (7%).

В исследовании подчеркивается, что в РФ домогательства к сотрудникам мужского пола имеют менее массовый характер. Чаще всего от них страдают женщины – 25%. На рабочем месте женщины сталкиваются с оскорблениями, требованиями со стороны начальства быть более сексуальными в поведении или одежде, рассказали авторы исследования.

При этом, отмечают аналитики, в РФ отсутствует практика предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев. 80% опрошенных признались, что знали о случаях харассмента в коллективе. Вместе с тем 85% респондентов отметили, что к виновным не применялись какие-либо санкции, редкие случаи наказаний в основном заканчивались выговором или штрафом.

Ранее Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес. Напомним, SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко, обвинили в сексуальных домогательствах. Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках.