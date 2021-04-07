 

Исследователи назвали процент российских мужчин, подвергающихся домогательствам на работе

07.04.2021, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С домогательствами на работе сталкивался почти каждый десятый мужчина в России, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

В исследовании приняли участие около 2 тыс. респондентов из разных регионов России. «По результатам исследования выяснилось, что 9% российских мужчин сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. Они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес – 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% – о требовании интимной близости со стороны руководителя», – цитирует данные исследования РИА «Новости».

Отмечается, что чаще всего мужчины сталкиваются с домогательствами в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

Чаще всего о домогательствах на рабочем месте рассказывали мужчины в Волгоградской (5%), Пензенской (8%), Тверской (6%) и Челябинской областях (7%).

В исследовании подчеркивается, что в РФ домогательства к сотрудникам мужского пола имеют менее массовый характер. Чаще всего от них страдают женщины – 25%. На рабочем месте женщины сталкиваются с оскорблениями, требованиями со стороны начальства быть более сексуальными в поведении или одежде, рассказали авторы исследования.

При этом, отмечают аналитики, в РФ отсутствует практика предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев. 80% опрошенных признались, что знали о случаях харассмента в коллективе. Вместе с тем 85% респондентов отметили, что к виновным не применялись какие-либо санкции, редкие случаи наказаний в основном заканчивались выговором или штрафом.

Ранее Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес. Напомним, SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко,  обвинили в сексуальных домогательствах. Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Тихановская потребовала провести новые выборы в Белоруссии до конца года

22.03 / В Якутии руководителя кружка арестовали по подозрению в растлении школьниц

29.06 / СК завершил расследование дела экс-главы Целинского района

03.10 / В США третий по счету сенатор-республиканец заболел коронавирусом

22.07 / В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом

27.10 / Чехия ввела комендантский час до 3 ноября

30.01 / В РФ проиндексировали выплаты военным

29.08 / В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам

01.09 / VOAэкспресс 31 августа 2020

02.10 / Аваков просит для МВД еще почти 2 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 – StateWatch

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика