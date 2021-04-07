Казахстан пообещал летом компенсировать перепроизводство нефти

Суточный уровень нефтедобычи в Казахстане в марте, по предварительным данным, составил 1,475 млн баррелей в сутки, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Согласно соглашению ОПЕК+, в марте уровень нефтедобычи в Казахстане не должен был превышать уровень в 1,437 млн баррелей в сутки.

«Суточная добыча в Казахстане, согласно предварительным данным, в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки. Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период», – передает РИА «Новости» сообщение минэнерго.

Общий уровень добычи в марте, по предварительным данным, составил 7,3 млн тонн нефти и газоконденсата.

«Казахстан планирует соблюдать обязательства по Соглашению ОПЕК+», – резюмирует в сообщении.

Страны, отстающие в выполнении своих обязательств, до 15 апреля должны представить планы по компенсации за перепроизводство. В рамках разработанной ОПЕК+ схемы, отстающие в выполнении своих обязательств страны могут позже сократить свою добычу сверх целевого объема, чтобы компенсировать свой «долг».

В марте 2021 года ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти РФ в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.