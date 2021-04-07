 

Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего

07.04.2021, 6:46, Новости дня
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США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости».

Накануне представители РФ и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.

Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.



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