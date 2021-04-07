Мнение: О рептилоидах среди людей



Фото © Reuters.

Какое милое семейное фото высокой общественной значимости!

Способное украсить или хотя бы органично дополнить фамильный альбом. Если бы не одно но, одна странность.

Посмотрите внимательнее… Эти холодные глаза-щёлки… Этот ледяной взгляд…

Очень сложно отделаться от впечатления, что самая знаменитая бабушка Великобритании выглядит живее и даже моложе своего сына. Который, хотя и давно уже не мальчик, всё же ещё далеко не в старческом возрасте.

А он всё ждёт и ждёт своей очереди на трон, рискуя так и не дождаться. Ждун…

Наверное всё-таки правы те, кто говорят, что она – из рептилоидов. Потому и годы над ней не властны: представители этого вида живут вдвое больше простых смертных, лет по 150 минимум.

Тогда как отпрыск, похоже, принц-полукровка. Оттого и матерью нелюбим, и старится зримо быстрее. А вот о детях его разговор особый: Диана Спенсер вовсе не так проста была. Но – из конкурирующего клана, что многое объясняет…

Однако вернёмся к бабушке. Конспирологи, уфологи, антропологи – правы? Она – точно рептилоид?

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