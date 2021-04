Ядерное позёрство Путина

By Mark B. Schneider April 03, 2021

РФ считает, что она может применить ядерное оружие в обычной войне без ответного ядерного удара, и что такие действия приведут к военной победе России. Эту стратегию русские называют «деэскалацией» войны, хотя более точное описание было бы «эскалация для победы». В 2012 году, Минобороны РФ подтвердило концепцию «деэскалации», предполагающую «ограниченное использование оружия, в том числе высокоточного, с целью деэскалации источников напряженности и разрешения конфликтной ситуации на благоприятных для России условиях..» В 2017 году, тогдашний директор DIA генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил, что РФ – «единственная страна, которую я знаю, у которой есть концепция «эскалации для прекращения огня» или «эскалации для деэскалации», и у них эта концепция принцип встроена в их оперативные разработки, мы видели, как они реализуют эту идею, и это действительно опасная вещь…» [1] Он также сказал, что не видел никаких доказательств того, что эта политика изменилась. [2]

Все российские ядерные учения имеют несколько функций: обучение войск, практическая отработка командования и управления, а также создание скрытых ядерных угроз или «бряцание оружием [что] неоправданно, дестабилизирует и опасно», как выразился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такие угрозы являются частью российской информационной войны, которая может в одно мгновение развернуться на 180 градусов. Например, роль крупных стратегических ядерных упражнений в декабре 2020 года была ограниченной, коль скоро ни один высокопоставленный сотрудник не участвовал в брифинге для прессы. Однако информация, обнародованная российским МО, если сравнивать с предыдущими объявлениями о крупных ядерных упражнениях МО, включала рекордное количество боевых запусков стратегических баллистических ракет (МБР и БРПЛ). БРПЛ включали в себя беспрецедентное стратегическое упражнение – залповый пуск четырёх ракет. Примечательно, что все запущенные ракеты были «современными» МБР и БРПЛ (т.е. разработки после холодной войны).

В ходе крупных стратегических ядерных учений в октябре 2019 года, напротив, был обнародован беспрецедентный объем информации о задействованных российских силах. В учениях приняли участие около половины стратегических ядерных сил России, и, как отметил российский журналист Павел Фельгенгауэр, в конце упражнения, был моделировался запуск большого количества ракет. В крупных стратегических ядерных учениях в мае 2014 года , помимо запущенных стратегических ракет, были задействованы нестратегические ракеты и артиллерия . [3]Очевидно, это было мотивировано желанием пригрозить НАТО в разгар российского вторжения на восток Украины. Информация, опубликованная в ходе российских учений, явно связана с их целями информационной войны.

В российских военно-морских учениях (Умка-21) в марте 2021 года, первых крупных российских ядерных учениях при администрации Байдена, участвовали как президент Путин, так и командующий ВМФ РФ адмирал Николай Семенов, который доложил Путину, что в военно-морских учениях Умка-21:

“Впервые в истории ВМФ решены следующие задачи: три атомных ракетоносца всплыли с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров; …”

Президент Путин добавил, что в советское время такого не было. Примечательно, что стратегические ядерные учения «Умка-21» проведены вскоре после российских крупных стратегических ядерных учений в декабре 2020 года, в ходе которых, как отмечалось выше, имело место рекордное количество объявленных боевых пусков стратегических баллистических ракет и которые завершились боевым залповым пуском четырех из них – новых БРПЛ Булава-30 .

Один журналист в отношении «Умки-21» отметил: «Беспрецедентные учения стали смелым заявлением о присутствии и возможностях РФ во все более напряженном Арктическом регионе». (Выделено в оригинале). Единственная причина для трех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (как сообщается, – две Delta-IV и одна Borei или Borei-A ) для одновременного всплытия с проломом арктических льдов – это пуск ядерных баллистических ракет с очевидными целями в США. Вовлечение трех подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами (четверть их численности) предполагает, что это была симуляция массированного ядерного удара. Нет смысла задействовать три атомных подводных лодки с баллистическими ракетами в ограниченном ядерном ударе (например, несколько ракет). В этом не только не было бы необходимости, но это также было бы контрпродуктивным, поскольку каждый запуск выдавал бы местоположение подводной лодки. Подобные учения беспрецедентны, они появились на сайтах Кремля и Минобороны и явно были отправкой сообщений. Единственная проблема – было ли получено это сообщение.

Крупные российские стратегические ядерные учения обычно заканчиваются симуляцией массированного ядерного удара .

Однако, хотя это были военно-морские ядерные учения, это не были крупные стратегические ядерные учения, в которых задействована вся Российская Триада, а иногда и нестратегическое ядерное оружие. Хотя ядерная эскалация является характерной чертой почти всех российских учений на большом театре военных действий, такая явная сигнализация о стратегической ядерной эскалации необычна для учений на [ограниченном] театре военных действий. Сухопутные войска, участвовавшие в военно-морских учениях «Умка-21», были представлены всего лишь одной бригадой. Даже с учетом того, что РФ планирует первым применить ядерное оружие в любой крупной войне, этот тип ядерной эскалации кажется совершенно неуместным для военной игры, как эти учения были описаны президенту Путину. Ядерная фаза, о которой проинформировали Путина, была частью арктических учений под названием Умка-21, которые описываются в Barents Observer, как «… самые сложные военные учения РФ в высоких широтах Арктики, включавшие истребители, торпедные стрельбы и учения арктической бригады на Земле Франца – Иосифа». Минобороны РФ указало, что в учениях «… задействовано более 600 военнослужащих и гражданских лиц и около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники». Это не предполагает конфликта, которому рациональный лидер позволит перерасти во всеобщую ядерную войну.

Одновременно с учениями Минобороны РФ сообщило о полете в Арктике двух тяжелых бомбардировщиков Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями . Эти полеты являются провокацией . Двумя днями позже Минобороны РФ сообщило об участии неустановленного количества истребителей-бомбардировщиков Су-34 в атаках на корабли ВМФ в Арктике. На следующий день он объявил о проведении учений противовоздушной обороны в Арктике с участием российского фрегата. Два российских противолодочных бомбардировщика Ту-142 вошли в опознавательную зону ПВО Аляски. Эти действия не были идентифицированы как часть учений «Умка-21», но могли ими быть. 30 марта НАТО сообщило: «В понедельник, 29 марта 2021 года, истребители НАТО 10 раз поднимались в воздух, чтобы перехватить российские бомбардировщики и истребители во время необычного пика полетов над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем. В целом, менее чем за шесть часов, самолеты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолетов в районе воздушного пространства Североатлантического союза ».

31 марта генерал ВВС Глен Ван Херк, командующий Северным командованием США, заявил: «В течение последней недели или около того в Арктике наблюдалась значительная активность». Он продолжил: «Эти российские военные операции включают в себя несколько полетов тяжелых бомбардировщиков, противолодочных самолетов и платформ для сбора разведданных возле Аляски. Эти усилия показывают как военную мощь России, так и то, как они отрабатывают возможные удары по нашей родине. Прошлым летом ВМФ РФ сосредоточил свои ежегодные учения OCEAN SHIELD на защите морских подходов РФ в Арктике и Тихом океане». Но даже в этом случае это не означает конфликт, которой какой-либо рациональный лидер должен довести до всеобщей ядерной войны.

Вспоминается заявление известного российского журналиста Павла Фельгенгауэра более десяти лет назад: «… наше начальство потенциально готово сжечь всех нас в ядерном огне из-за споров из-за льда, скал или Южной Осетии [провинции Грузии, оккупированной Россия.]» Однако в безумии Путина, вероятно, есть еще кое-что. Д-р Максим Старчак в прекрасном отчете Атлантического совета задокументировал разработку Россией тактики подводных лодок, использованную в учениях в 2019 году, и отметил, что «Это [события 2019 года] особенно важны, поскольку учения со стрельбами из-подо льда не проводились. в течение длительного времени». В учениях «Умка-21» все эти приемы и процедуры использовались в имитационном «интегрированном» стратегическом ядерном ударе с участием нескольких подводных лодок.

В то время как Путин и его генералы уже много раз выступали с ядерными угрозами, в данном случае, это что-то новое. Просто когда вы думаете, что ядерная политика Путина не может стать хуже, она становится такой. Может быть, что вся цель “ядерной сигнализации” учений Умка-21 была связана не с реальным сценарием военно-морской войны, а скорее с угрозой администрации Байдена общей ядерной войной. Путин и его генералы считают, что ядерные угрозы являются демонстрацией российской мощи и рычагами влияния.

Путин начал использовать российские тяжелые бомбардировщики для ядерной сигнализации ещё в 2007 году, когда он объявил, что «сегодня начато боевое дежурство. В нем будут участвовать 20 стратегических ракетоносцев. Самолеты будут находиться в воздухе 20 часов с дозаправкой и взаимодействием с ВМФ». В 2019 и 2020 годах количество патрулей российских бомбардировщиков резко возросло. По данным государственного агентства Спутник News, цель полетов бомбардировщиков – «…обследование неба вокруг российских границ, напоминание всем, что РФ является силой, с которой нужно считаться».

Подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами на борту, ядерная фаза учений . «Умка-21» может быть сигналом о возобновлении агрессии РФ против Украины. В конце марта CBS News сообщил о наращивании российских войск вдоль границы с Украиной. 31 марта появились сообщения о том, что «поезда с большим количеством российской военной техники, включая танки и другую тяжелую бронетехнику, а также тяжелую артиллерию, по всей видимости, направляются к границам страны с Украиной ». Серьезные бои, поддерживаемые Россией, возобновились на востоке Украины. New York Times сообщает: «Гибель [четырех украинских солдат], наряду с наращиванием российских войск на границе, привлекла внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.. » Войска США в Европе и украинские войска были приведены в состояние повышенной готовности. 11 марта, Павел Фельгенгауэр предсказал: «Может быть, осталось от шести до восьми недель до того, как воинственная риторика и спорадические бомбардировки Донбасса действительно могут превратиться в нечто гораздо более зловещее». Учения Умка-21 могут быть связаны с этим. Это будет не первый раз, когда ядерное позерство используется Россией для сдерживания НАТО от поддержки Украины, но это, пожалуй, самое опасное ядерное позерство на сегодняшний день. Угроза всеобщей ядерной войны, возврат к советским временам может быть связан со сдерживанием реакции НАТО на серьезное российское вторжение на Украину.

Д-р Марк Б. Шнайдер – старший аналитик Национального института государственной политики. До выхода на пенсию из службы старших руководителей министерства обороны д-р Шнайдер занимал ряд руководящих должностей в канцелярии министра обороны по вопросам политики, включая позиции главного директора по политике в отношении вооруженных сил, главного директора по стратегической политике в области обороны, космоса и контроля, директора по политике контроля над стратегическими вооружениями и представителя министра обороны в комиссиях по контролю над ядерными вооружениями. Он также работал на дипломатической службе в качестве члена отдела планирования политики Государственного департамента.

