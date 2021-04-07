А был ли беспилотник?

Что известно о гибели ребенка на Донбассе, которая чуть не стала поводом для «большой войны». Материал издания «Новости Донбасса».

В поселке Александровское под Углегорском на неподконтрольной Украине территории Донецкой области в результате взрыва погиб пятилетний ребенок, а его бабушка была ранена. Инцидент вызвал резонанс и чуть не стал поводом для пропагандистов из РФ и «ДНР» оправдать начало «большой войны» с Украиной. При этом причины трагедии вызвали много вопросов по обе стороны линии соприкосновения. «Новости Донбасса» попытались разобраться в случившемся.

ОТ РЕДАКЦИИ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

Мы публикуем текст наших партнеров на громкую и болезненную тему. Понимаем, как трудно в этой ситуации добыть правду. Но здесь, как минимум, налицо добросовестная и профессиональная попытка это сделать.

Не то время, не то место

Информацию о гибели ребенка первым сообщило управление «Народной милиции ДНР» — фактически армии самопровозглашенной «республики» — в субботу, 3 апреля. Там сразу обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины: якобы бойцы 59-й бригады применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. По версии сепаратистов, БПЛА долетел до жилого района Александровского и сбросил бомбу на бабушку с ребенком.

Сообщение «НМ ДНР» быстро распространили российские информагентства, перепутав при этом населенный пункт Александровское, который находится фактически в тылу, с прифронтовым поселком Александровка под Донецком, где не так давно был застрелен пенсионер.

Кроме того, местные жители в соцсетях указали, что предполагаемый взрыв произошел не третьего, а второго апреля. Позже эту информацию подтвердил Следственный комитет России, открывший дело об инциденте на территории чужой страны по статье о «применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

Фотография пятилетнего Влада, который погиб в результате взрыва в Александровском. Фото: Катя Катина / Telegram

Был ли украинский беспилотник?

Пожалуй, главным вопросом стала причина трагедии. Заявление «НМ ДНР» об украинском беспилотнике кажется сомнительным, учитывая расположение населенного пункта.

Расстояние, на котором находится поселок Александровское от линии соприкосновения составляет 10-15 километров. Обычный дрон не смог бы переправить бомбу туда. Значит это должен был быть дорогостоящий боевой БПЛА. Но зачем отправлять серьезный летательный аппарат в тыл противника, чтобы тот просто скинул взрывчатку в жилой квартал, а не на какой-нибудь военный штаб или стратегический объект?

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На этот вопрос у «республиканских» пропагандистов ответа нет.

Карта: Necro Mancer / Twitter

Также обращают на себя внимание комментарии в местных сообществах в соцсетях. По словам пользователей, которые представляются местными жителями, маленький мальчик действительно погиб в пятницу. Только вот причиной, по их словам, стал взрывоопасный предмет, который он нашел во дворе у своего деда. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного.

В пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил на обвинения со стороны РФ и «ДНР» «Новостям Донбасса» ответили прямолинейно: «Это информационная провокация той стороны против ВСУ».

И действительно уже в субботу вечером глава Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос об исключении Украины из Совета Европы из-за гибели ребенка, а ведущий ВГТРК Владимир Соловьев посвятил инциденту эфир на своем YouTube-канале, включив главу «ДНР» Дениса Пушилина.

Однако к понедельнику эмоции немного улеглись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле не располагают верифицированной информацией о гибели ребенка в Александровском, а Пушилин, комментируя гибель ребенка, пояснил в эфире «России 24»: «Ведется расследование. Мы не хотим быть голословными. После того, как будут проведены все экспертизы, все будет обнародовано».

Также было опубликовано видео с места происшествия, однако ясности в то, что там действительно произошло, оно не внесло.

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