 

Компания Apple создала телеприставку, транслирующую видео с частотой 120 Гц

07.04.2021, 5:58, Новости дня
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В «Яблочной» компании создали телеприставку нового поколения. Характерной отличительной особенностью Apple TV является возможность показывать видео с частотой обновления кадров 120 Гц.

О новом устройстве стало известно благодаря анализу бета-версии операционной системы tvOS 14.5. именно она позволяет достичь невероятной частоты, а также разрешительной способности 4К.

Напомним, что аналогичные устройства, в данный момент выпускаемые в компании Apple, обеспечивают частоту, как правило, 60 Гц. В лучшем случае вы найдете модель с показателем 85 Гц, говорят специалисты. Но теперь стало известно, какой новинки можно ожидать в обозримом будущем. Эксперты не исключают, что ее презентация уже не за горами.



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