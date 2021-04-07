В Microsoft применяют погружной метод охлаждения серверов

Создать более эффективную систему отвода тепла, чтобы не допустить перегрева серверов, а также повысить их производительность и сэкономить электроэнергию поможет новый метод охлаждения, считают специалисты американской компании Microsoft.

Сейчас там начинают применять так называемый жидкостный погружной метод охлаждения мощных электронных устройств. Хотя выглядит все не так инновационно, как можно об этом прочитать.

Серверные стойки просто опускают в специальные ванны с охлаждающей жидкостью, состоящей их разных диэлектрических компонентов, в том числе фторуглерода. О том, что происходит далее, догадаться не трудно. Жидкость в местах соприкосновения с нагретыми деталями закипает, отбирая у них лишние калории.