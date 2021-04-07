 

Призабытый язык программирования Fortran снова обретает популярность

07.04.2021, 5:58, Новости дня
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Анализ количества запросов в глобальных поисковиках показывает, что язык программирования Fortran снова возвращается на мировую арену. Отметим, что ранее интерес к нему упал практически до нуля, и все полагали, что возврата к Fortran уже не будет.

Однако этот язык, созданный еще в 1957 году, вдруг начал появляться в рейтингах. Так, в 2020-м он занял 34 место. А сейчас по индексу TIOBE уже входит в двадцатку самых популярных.

По мнению аналитиков, востребованность языка Fortran продолжит расти. При этом неизменными лидерами остаются Java, Python и C++. Пока нет никаких оснований прогнозировать, что Fortran в ближайшее время поднимется слишком высоко в рейтинге. Впрочем, жизнь иногда предоставляет нам сюрпризы.



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